英國全民防疫 50萬人報名義工幫助弱勢

（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）為了防疫，英國政府打算招募25萬名義務工作者，結果有超過50萬人願意加入。英國首相強生（Boris Johnson）今天對他們致上謝意。

英國的武漢肺炎死亡人數攀升，至今已有463人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。目前有大約150萬名危險族群被要求待在家中12週，以免感染，包括70歲以上高齡者、慢性病及呼吸道疾病等患者。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）昨天招募25萬名義工，協助國家醫療保健服務（NHS）幫助社區的弱勢人士。

強生今天在疫情例行記者會上表示，總計有50萬4303人報名加入義工行列，他們將扮演非常重要的角色。

英國廣播公司（BBC）報導，這些義工將協助送餐與藥品、載送病患，以及致電隔離者。這項計畫預料將能減輕NHS不少壓力。

強生表示，他要對每一名自願協助NHS的民眾，以及回歸前線的退休醫護人員致上特別謝意。「對你們每一個人，對回到線上的前NHS員工，我代表整個國家感謝你們。」

自從英國政府號召退休醫護人員回來服務之後，已有超過1萬1000名退休醫護回歸，超過2萬4000名再一年就要畢業的醫護學生也將投入服務。（編輯：馮昭）1090326