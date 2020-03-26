亞洲防疫現況 泰國街頭冷清中國恐迎第2波疫情

（中央社新加坡26日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散全球，最先爆發疫情的中國，境外移入病例持續增加，恐面臨第2波疫情；原本熱鬧的泰國街頭，則因防疫而顯得冷清。

--泰國

為了抑制武漢肺炎擴散，泰國已經進入緊急狀態，除了外交官與泰國人，其他人都禁止入境，與此同時所有聚會也屬違法。原本擁擠的首都曼谷，交通變得冷清，幾乎所有店家都關閉，餐廳只提供外帶服務。

--東京

東京昨天暴增41起武漢肺炎確診病例後，東京都知事小池百合子敦促民眾本週末待在家，警告可能感染大爆發，東京尚未跟進全球其他大城市的嚴厲防疫措施，但正處於疫情關鍵期。

--菲律賓

一個醫療協會表示，菲律賓9名醫生因武漢肺炎病故，菲律賓醫院已超過負荷，醫護人員抱怨防護裝備不足，數百醫療工作人員疑似有暴露風險後，目前自我隔離中。

--新加坡

根據新加坡貿工部今天公布的初步數據，2020年第一季國內生產毛額（GDP）年減2.2%。這是自2009年金融海嘯以來的最大幅萎縮。

--孟加拉

衛生專家警告，約百萬名洛興亞人住在孟加拉汙水浸潤的巷弄與竹棚中，恐成為病毒擴散的溫床。

這批無國籍的洛興雅人，大多是為了逃避2017年緬甸軍事鎮壓才棲身於孟加拉難民營。

--中國

根據官方數據，中國境外移入病例攀升至541起，在本土疫情獲控制後，首先爆發疫情的中國正面臨第2波疫情。

--澳洲

澳洲境內約有90種蝙蝠棲息，由於人們擔心蝙蝠會散播病毒，一些緊急救援部門的電話被打爆，澳洲動保人士呼籲民眾冷靜。

--越南

在歐洲與美國的越南公民為了躲避疫情回到越南，迄今有4萬4955人被隔離在軍方營運的中心內，人數較23日下滑了15%，因為許多於3月初首批返國公民在隔離結束後，已經獲准離開。

越南總理阮春福今天說，未來2週越南將禁止超過20人的聚會，以抑制武漢肺炎疫情擴散。越南迄今已有148起武漢肺炎確診病例，阮春福也呼籲越南主要大城市暫停「非必要服務」。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090326