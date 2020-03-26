更多編輯台推薦新聞：
屏東作家郭漢辰病逝 享年56歲
文化

屏東作家郭漢辰病逝 享年56歲

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產
政治

專訪／陳建仁：武漢肺炎快篩試劑 有望3個月內量產

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步
科技

疫情帶動遠距視訊軟體夯 資安防範有3大撇步

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望
運動

影片／東奧聖火暫存日本福島 人瑞跑者難掩延期失望

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

亞洲防疫現況 泰國街頭冷清中國恐迎第2波疫情

最新更新：2020/03/26 21:24

（中央社新加坡26日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散全球，最先爆發疫情的中國，境外移入病例持續增加，恐面臨第2波疫情；原本熱鬧的泰國街頭，則因防疫而顯得冷清。

--泰國

為了抑制武漢肺炎擴散，泰國已經進入緊急狀態，除了外交官與泰國人，其他人都禁止入境，與此同時所有聚會也屬違法。原本擁擠的首都曼谷，交通變得冷清，幾乎所有店家都關閉，餐廳只提供外帶服務。

--東京

東京昨天暴增41起武漢肺炎確診病例後，東京都知事小池百合子敦促民眾本週末待在家，警告可能感染大爆發，東京尚未跟進全球其他大城市的嚴厲防疫措施，但正處於疫情關鍵期。

--菲律賓

一個醫療協會表示，菲律賓9名醫生因武漢肺炎病故，菲律賓醫院已超過負荷，醫護人員抱怨防護裝備不足，數百醫療工作人員疑似有暴露風險後，目前自我隔離中。

--新加坡

根據新加坡貿工部今天公布的初步數據，2020年第一季國內生產毛額（GDP）年減2.2%。這是自2009年金融海嘯以來的最大幅萎縮。

--孟加拉

衛生專家警告，約百萬名洛興亞人住在孟加拉汙水浸潤的巷弄與竹棚中，恐成為病毒擴散的溫床。

這批無國籍的洛興雅人，大多是為了逃避2017年緬甸軍事鎮壓才棲身於孟加拉難民營。

--中國

根據官方數據，中國境外移入病例攀升至541起，在本土疫情獲控制後，首先爆發疫情的中國正面臨第2波疫情。

--澳洲

澳洲境內約有90種蝙蝠棲息，由於人們擔心蝙蝠會散播病毒，一些緊急救援部門的電話被打爆，澳洲動保人士呼籲民眾冷靜。

--越南

在歐洲與美國的越南公民為了躲避疫情回到越南，迄今有4萬4955人被隔離在軍方營運的中心內，人數較23日下滑了15%，因為許多於3月初首批返國公民在隔離結束後，已經獲准離開。

越南總理阮春福今天說，未來2週越南將禁止超過20人的聚會，以抑制武漢肺炎疫情擴散。越南迄今已有148起武漢肺炎確診病例，阮春福也呼籲越南主要大城市暫停「非必要服務」。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）1090326

延伸閱讀
武漢肺炎疫情升溫 台南亞洲盃鐵人三項賽停辦疫情蔓延亞洲吹降息風 學者：台灣暫無必要跟進因應武漢肺炎疫情 亞洲盃男籃資格賽關門打

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報