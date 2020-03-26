馬來西亞柔佛2地疫情嚴重 國防部宣布封村

（中央社記者郭朝河吉隆坡26日專電）馬來西亞國防部長依斯邁沙比利宣布，柔佛州居鑾新邦令金的兩個馬來村莊因武漢肺炎疫情嚴重將封村，這也是目前馬來西亞首起封村的地區。

依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今晚發表緊急聲明表示，目前在居鑾（Kluang）發現83起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）新增病例，其中在新邦令金（Simpang Renggam）區域的兩個馬來村莊，即Kampung Dato Ibrahim Majid與Bandar Baharu Dato Ibrahim Majid共有61起確診，經過與衛生部討論後，國防部決定加強當地的行動管制令。

其中，從3月27日至4月9日，將關閉這兩村的出入口，並由軍警、民防局和自願警衛隊駐守。所有居民都不能離開住家，並嚴禁這兩村居民互訪。

同時，政府將設立醫藥服務站，社會福利組將提供充足食物給當地居民。國防部希望透過此舉，能在14天內把疫情破壞降至最低。

目前，這兩個村莊共有3570人，約有650戶家庭。

由於疫情不見減緩，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨天透過電視直播宣布，延長行動管制令兩週，從原本管制期限的3月31日，延長至4月14日。

衛生部今天宣布，截至中午12時，新增235起武漢肺炎確診病例，再度刷新單日新高，累計高達2031例。死亡病例增加4起，達到23例。（編輯：陳永昌）1090326