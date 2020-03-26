疫情重創經濟 標普估歐洲英國今年GDP恐-2%

（中央社巴黎26日綜合外電報導）全球信評機構標準普爾（S&P）今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情將導致歐元區和英國今年經濟遁入衰退，各自國內生產毛額（GDP）預估將萎縮達2%。

標普發布報告寫道：「歐元區和英國經濟正經歷衰退。我們目前預估，疫情帶來的經濟衝擊，將導致（兩地）今年GDP萎縮約2.0%。」

武漢肺炎疫情迫使全球30億人口遭禁足，經濟學家已預警，這可能引發近代最劇烈經濟衰退。各國中央銀行和政府為避免爆發信貸危機，已祭出空前大規模財政和貨幣刺激措施，以支撐國家經濟。

標普還說，英國和歐元區經濟若萎縮2%，將導致兩地今年實際GDP與去年11月預估相較損失約4200億歐元（約新台幣14兆元）。但標普也預期，兩地經濟隨後將逐漸反彈，於明年恢復為至少成長3.0%。

德國「科隆德國經濟研究所」（German Economic Institute ）今天更預警，德國今年經濟恐因疫情大幅衰退達10%。且若危機持續到今年底，德國工業受衝擊將最大，料將萎縮達18%。

法國「國家統計及經濟研究局」（INSEE）今天也預估，法國政府為對抗疫情而暫停商業活動和限制民眾外出，將導致法國整體經濟活動萎縮約35%。若封閉行動長達1個月，法國今年GDP成長率恐下滑3個百分點。（譯者：吳昇鴻/核稿：張正芊）1090326