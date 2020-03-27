為醫護加油 英國26日晚間8時齊聲鼓掌

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）全英國今天發起「為醫護鼓掌」（Clap for Carers）活動，替努力救治武漢肺炎病患的英國國家醫療保健服務（NHS）人員加油打氣。王室家族與英國首相強生都加入應援。

網友在臉書號召，在26日晚間8時齊聲鼓掌，表達對醫護的感激之情。王室臉書響應這場活動，呼籲民眾用這個機會，感謝NHS人員、志工以及第一線工作者。

由於英國已經展開3週禁足令，無法出門的民眾在晚上8時一起走到陽台，開始鼓掌，並大喊「謝謝NHS」，長達數分鐘。

威廉王子的肯辛頓宮IG張貼影片，他的3名子女喬治王子、夏綠蒂公主與小兒子路易王子排排站鼓掌，感謝所有不眠不休照顧2019冠狀病毒疾病病患的醫護人員。

英國首相強生（Boris Johnson）也在推特張貼影片，他走到唐寧街10號門口，和鄰居英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）一同鼓掌。他表示，他要代表整個國家，感謝正在打擊冠狀病毒、了不起的護理人員、醫師，以及NHS員工。

他並指出，為了幫助這些醫護人員、保護NHS，需要大家待在家中。

倫敦溫布利球場的大螢幕放映標語「謝謝你，NHS」，球場著名的拱形鐵架也變成NHS標誌的藍色。球場在推特表示，鐵架將每晚都以藍色點亮，感謝NHS人員在這段期間的奉獻。（編輯：馮昭）1090327