馬來西亞救經濟再射一箭 推2500億令吉振興方案

（中央社記者郭朝河吉隆坡27日專電）防範武漢肺炎延燒，馬來西亞延長行動管制令至4月14日，首相慕尤丁今天宣布再推出2500億令吉（約新台幣1兆7436萬元）規模的「關懷人民振興經濟」配套措施。

繼25日宣布1000億令吉（約新台幣6800億元）的三大經濟紓困措施後，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天再推出規模更大且範圍更廣的振興經濟配套方案。

總額2500億令吉的「關懷人民振興經濟」方案，其中1280億令吉普遍運用在全民身上，1000億令吉則支持商業活動與企業營運，20億令吉用來鞏固經濟，其餘200億令吉是之前宣布的經濟振興計劃範圍。

慕尤丁宣布設立100億令吉的「國家關懷援助金」，針對不同家庭收入狀況與單身人士，分別在4月及5月兩階段撥出500至1600令吉不等的4種援助金。

同時，從4月1日起，醫生、護士及醫護人員的特別津貼，每月從400令吉增加至600令吉，直到武漢肺炎疫情平息；軍警、移民廳人員及志願警衛團體人員也獲得200令吉特別津貼；特定公務員則獲得500令吉津貼。

另外，政府承擔「人民組屋」租金；家庭電費按照不同級別獲得2%至50%折扣；4月1日至14日手機每天獲得1G免費上網；計程車司機、電召車司機分別獲得600令吉及500令吉援助金。

馬來西亞武漢肺炎疫情持續蔓延，慕尤丁已宣布延長行動管制令至4月14日，並於25日提出三大經濟紓困措施，包括中小企業貸款及個人財務的延期償還等；信用卡持有人可選擇信用卡消費餘額轉為有期限貸款；企業也可根據業務狀況和往來銀行商討債務重組，讓企業得以繼續營運。（編輯：王永志）1090327