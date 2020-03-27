減少武漢肺炎入侵 專家建議不要戴隱形眼鏡

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，接觸臉部是任何病毒傳播的關鍵途徑，為了減少武漢肺炎傳播，專家建議民眾不戴隱形眼鏡改戴鏡框眼鏡，降低接觸臉部的機會。

根據美國眼科學會（American Academy of Ophthalmology），這是因為戴眼鏡可以幫助民眾停止接觸臉部，接觸臉部是任何病毒傳播的關鍵途徑，包括目前正在全球傳播的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。

美國眼科學會臨床發言人史坦曼（Thomas Steinemann）說，為了戴上和拿下隱形眼鏡，每天不止要觸摸自己的眼睛兩次以上，還要觸摸自己的眼睛和臉部，次數遠超過不戴隱形眼鏡的人。

俄亥俄州克里夫蘭市都會健康醫療中心（MetroHealth Medical Center）眼科醫生史坦曼說：「你摸了眼睛，然後又摸了身體的另一部分。」

他補充：「你揉眼睛，又揉臉，再抓臉，把手指放進嘴裡，把手指放進鼻子裡。有些人不太講究衛生，可能忘記先洗手。」

史坦曼說，鏡框眼鏡還可以提供一點點保護，避免受到漂浮在空氣中武漢肺炎病毒顆粒侵害，儘管透過嘴巴和鼻子感染武漢肺炎的可能性比眼睛還大。

他表示，對於任何照顧武漢肺炎病患的醫護人員來說，這都是非常重要的，但對其他人來說，「這只是另一種預防措施，另一種你可以增加過濾程序讓自己遠離冠狀病毒的方法。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1090327