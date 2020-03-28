疫情慘烈教宗沈痛獨禱 駐教廷使館全員響應

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡28日專電）義大利昨天近千人因疫情死亡，舉國哀慟。教宗當天傍晚破天荒獨自在偌大的聖伯多祿廣場以直播帶領全球信眾祈禱，台灣駐教廷大使館全員響應，分別在廣場周邊、辦公室與家中，與教宗一起為疫情祈禱。

教宗方濟各引用聖經懇切禱告，求上帝降福世人，恩賜身體健康與心靈慰藉。他強調，面對如此苦難，所有人都應放下歧見，若能「眾人成為一人」同心祈求度過疫情，彼此團結互助、常懷希望，上帝必會在暴風雨中為我們帶來寧靜。

台灣駐教廷大使館位在聖伯多祿廣場（Piazza San Pietro）正前方協和大道，為響應教宗的全球同心禱告呼籲，昨天傍晚6點一到，駐教廷大使李世明與館員都暫停手邊業務，與教宗同步祈禱。有館員特別下樓在廣場旁祈禱，輪休的館員也在家以網路直播連線祈禱。。

李世明表示，歐洲多為天主教國家，在疫情衝擊下，教宗各種直播彌撒或禱告為許多信徒帶來心靈慰藉，駐教廷使館除了在精神層次響應教宗散播的正能量，實質上也盡量調度手邊可用防疫物資，幫助急需的修會與神職人員。

李世明坦言，在此非常時期往往是「禮輕情意重」，例如他前天接獲教廷一個直屬學術單位院長急徵口罩的請託，館內同事研究後認為，外交部目前配發駐外單位每人每週3個口罩，若用電鍋消毒重複使用，可節約部分用量，再加上先前預囤的少數存貨，昨天立即湊出百餘枚口罩快遞給急需的神職人員。

李世明指出，疫情使百業蕭條，教宗呼籲各界關懷經濟弱勢，駐教廷使館日前也特別到處搜集600個鮪魚罐頭，捐贈給專門照護遊民的教廷賑濟所。

李世明表示，駐教廷大使館並結合台灣佛教團體慈濟的力量，積極促進天主教、佛教的跨宗教人道救援合作。慈濟日前已將第一批4000枚口罩寄到梵蒂岡藥局，第二批防疫物資即將運抵，4月中左右還有第三批，將委由教廷宗教對話委員會轉贈給急需者。

義大利昨天新增5959例武漢肺炎確診案例，累計總確診人數8萬6498人，昨天死亡969例，累計總死亡人數9134人。昨天的單日死亡人數創下疫情爆發以來的最高紀錄。

為悼念大量因武漢肺炎過世的病患，義大利全國公共建築將在3月31日降半旗致哀。（編輯：陳惠珍）1090328