美國醫療物資短缺 第一線醫師喊話求援

武漢肺炎疫情延燒，截至美東時間24日上午，紐約州確診病例已破2.5萬例，以每3天倍增速率竄升。時報廣場上可見到戴口罩防疫的民眾。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年3月25日

（中央社紐約27日綜合外電報導）在第一線對抗武漢肺炎危機的美國醫護人員今天疾呼，需要更多防護裝備和設備來救治一波波湧入醫院的患者。

路透社報導，美國已知感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者已經突破10萬人，超過1500人死亡。

醫師呼籲大家關注追加呼吸器的急迫需求。武漢肺炎重症患者普遍需要呼吸器幫助他們維持呼吸。

美國今天新增確診病例約1萬5000人，剛好突破10萬人，紐約市、紐奧良、底特律和其他疫情熱點的醫院都發出缺乏藥物、醫療用品和受過訓練人員的警訊。

紐約布魯克林（Brooklyn）的布魯克代爾大學醫院暨醫學中心（Brookdale University Hospital and Medical Center）醫師莫雷特（Arabia Mollette）說：「我們很害怕。我們正試著為別人的生命而奮鬥，但我們也為自己的生命而奮鬥，因為我們暴露（在病毒之中）的風險最高。」

路透社取得的官方數據顯示，美國病故總人數在全球疫情最嚴重的國家之中排名第6，至少1551人死亡。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，全球約60萬人感染武漢肺炎、逾2.7萬人喪命。

密西根州急診室醫師戴維森（Rob Davidson）表示，由於口罩短缺，他每次值班時只好從頭到尾將就配戴一枚紙口罩，且底特律地區的醫院很快就要沒有足夠的呼吸器可用。

戴維森在推特上傳影片表示：「密西根州底特律地區這裡，有的醫院系統已經快沒呼吸器可用了，必須開始告訴家屬，院方無法拯救他們的摯愛，因為沒有足夠的設備。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1090328