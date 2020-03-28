武漢肺炎衝擊經濟 馬來西亞推振興配套措施

（中央社記者郭朝河吉隆坡28日專電）馬來西亞財政部長扎夫魯表示，首相昨天宣布的「關懷人民振興經濟」配套措施，目的是希望市場能保持資金流通性外，也希望人民不會因為武漢肺炎疫情而失業。

扎夫魯（Zafrul Tengku Abdul Aziz）發表聲明，他接任財政部長才半個多月，全球就爆發大規模疫情，金融危機風險也日益提高，讓他感到憂慮。因此目前政府推出的這項振興經濟配套，最大前提是希望錢能回流到人民口袋，以確保國家經濟繼續發展。

他解釋，目前全球正處於一個前所未有的開放貿易經濟體，過往面對的歷史經驗已經不管用，政府並不能複製以前的經驗來應對這次的考驗，因此首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨天才推出2500億令吉（約新台幣1兆7436萬元）超大規模的措施，以確保每個人都能受惠。

例如，為大企業設立了總額約500億令吉的保證基金，提供至少2500萬令吉的企業貸款；至於中小型企業，也提供50億令吉的擔保基金。而馬來西亞政府將和銀行共同承擔有關擔保基金的風險，其中馬來西亞政府將承擔80%。

此外，馬來西亞政府還首度推出總額59億令吉的工資補貼計畫，約330萬工人受益。從4月1日起，所有中小型企業的所得稅分期付款推遲3個月，減輕中小型企業類別中建築業雇主的負擔。

扎夫魯表示，為了確保這項振興經濟配套執行效率，財政部成立一個國家跨機構振興經濟協調與執行單位（LAKSANA）。他相信透過這個政策，馬來西亞絕對有能力擺脫這次的危機。（編輯：陳惠珍）1090328