油價一度跌破20美元 高盛：疫情恐改變石油業

（中央社紐約30日綜合外電報導）國際油價今天重挫，紐約油價一度跌破每桶20美元關卡。高盛今天表示，武漢肺炎危機，加上疫情導致的油價重挫，將促成更精實和強勁的石油產業，但會升高未來石油短缺的風險。

因疫情惡化加上沙烏地阿拉伯和俄羅斯的石油價格戰沒有消退跡象，國際原油價格今天再度重挫，紐約西德州中級原油稍早一度跌到每桶19.92美元，最新報價來到每桶20.55美元。

全球煉油廠在需求大幅衰退下被迫停工，投資人和分析師忙著下修預測。

高盛（Goldman Sachs）分析師在研究報告中表示：「倘若因煉油廠關閉，輸油管線堵塞，將無法建立庫存，這會降低緩衝力量，恐將造成很快速的風險逆轉，導致石油短缺。」

「這可能會反過頭來造成石油短缺，推升油價漲破華爾街銀行預估的2021年每桶55美元目標…這或許會改變整個石油產業。」

高盛說：「大型石油公司將整合業界最佳資產，擺脫最糟資產，一旦石油業從谷底翻身，擁有高品質資產公司將更少，而資本侷限將依舊。」

此外，根據法新社報導，沙烏地阿拉伯今天宣布，5月起將提高石油出口至創紀錄的每日1060萬桶，升高和俄羅斯的價格戰。

沙烏地新聞社（SPA）引述沙國能源部官員表示：「沙國計畫自5月起提高石油出口每日60萬桶，總出口量將達1060萬桶。

沙國之前根據石油輸出國家組織（OPEC）和包括俄羅斯在內的產油國共同達成的減產協議，總出口量約700萬桶。

鄰近的阿拉伯聯合大公國也承諾下月起將至少增產每日100萬桶。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090330