馬來西亞中小企業憂裁員 急需政府4月伸援手

（中央社記者郭朝河吉隆坡31日專電）馬來西亞中小型企業公會發表報告書，受到武漢肺炎疫情影響，一旦中小型企業在4月後沒有獲得政府額外援助，1/4的中小企業可能會裁員。

報告書顯示，由於馬來西亞行動管制令從原定的3月31日延長到4月14日，導致大部分中小型企業無法復工，若政府沒有額外援助計劃，43.8%企業表示要說服員工用年假來抵消目前在家隔離的日子，25.6%企業不排除裁員。

報告說，目前中小型企業僱員約占全國70%或逾1000萬名雇員。若25.6%雇主決定裁員，接近256萬名員工可能失業。

同時，33.3%受訪企業表示手上的流動現金只能撐過3月，另外37.8%表示夠撐到4月；至於51.2%中小型企業預計未來半年可能虧損50萬令吉（約新台幣351萬元）。

另外，只有26.3%受訪企業認為政府宣布的振興經濟配套可以幫助渡過難關；29.1%表示至少需要6個月才能讓生意恢復正常，61.7%認為需要9個月。

這份報告書於3月29日向1萬5627家中小型企業收集意見的調查結果。

馬來西亞中小型企業公會會長江華強今天發表聲明，促請政府嚴正看待及重新調整對中小型企業的援助，否則將會引起企業惡性倒閉現象。

他表示，由於行動管制令實行，導致中小型企業至少3個月不會有任何現金流動，這可能使大部分中小型企業面臨虧損，因為這段期間雇主仍需支付員工薪水、租金及其他開銷，因此他呼籲政府必須要再祭出其他援助計劃。

由於武漢肺炎疫情加劇嚴重影響民生問題，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）29日推出2500億令吉（約新台幣1兆7436億元）超大規模措施，包括為大企業設立總額約500億令吉的保證基金，提供每家大企業至少2500萬令吉的企業貸款。

至於中小型企業，也提供50億令吉的擔保基金。而馬來西亞政府將和銀行共同承擔有關擔保基金的風險，其中馬來西亞政府將承擔80%。(編輯：韋樞)1090331