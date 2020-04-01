日本一罩難求 安倍：每戶發兩片布製口罩

（中央社記者楊明珠東京1日專電）武漢肺炎疫情擴大，日本出現口罩嚴重缺貨的情形，日本首相安倍晉三今天在政府的防疫對策本部（防疫小組）會議表示，4月中旬開始將對全國每戶發放兩片布製口罩。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球加速蔓延，日本今天新添237例確診病例，創單日新高。

安倍今天表示，以都市為主的地區新增確診病例有暴增的情形，相較於發生疫情大爆發的其他國家，日本境內確診者增多的速度算是比較緩慢，但日本有些地區的醫療提供體系已漸面臨吃緊的情況。

日本也面臨口罩荒，市面上出現一罩難求的情況。安倍表示，布製的口罩可洗滌，再利用，足以有效因應急需大量口罩的情況，政府大致上決定將運用郵局的系統針對每戶家庭（每一住址）各發放兩片布製口罩。

4月中旬將從確診人數較多的都道府縣開始寄送發放，會儘速處理這件事，所需的經費將編列在今年度的追加預算。

針對新學期學校何時開學的問題，日本政府訂出的新指導方針。安倍表示，已下令文部科學省（相當於教育部）要針對各地區、學校妥善處理，提供必要的支援。有些學校如果一直停課，有的家長不得不請假的話，政府將提供補助，也將支援學童的看顧等工作。

日本政府專家會議今天建議民眾要盡量少進出酒吧、酒廊、夜店等場所。安倍今天再度拜託民眾，一定要徹底做好不去「密閉空間」、「密集的人群」、「人與人密切接觸交談」的「3密」環境，以避免疫情擴大。（編輯：陳惠珍）1090401