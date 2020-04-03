印度武漢肺炎疫情升溫 專家預測4月底達高峰

（中央社記者康世人新德里3日專電）印度衛生官員今天表示，過去兩天確診的647起武漢肺炎病例都與伊斯蘭傳道會有關。印度醫學研究委員會人員預估，印度武漢肺炎疫情將在4月底達到高峰。

印度衛生與家庭福利部次長阿加渥（Lav Agarwal）指出，過去48小時，在14個省市區確診的647個2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病例，都與伊斯蘭傳道會（Tablighi Jamaat）有關。

阿加渥說，過去24個小時各地共通報12個因感染武漢肺炎死亡的病例，有些病例也與伊斯蘭傳道會有關。

先前已有10個武漢肺炎死亡病例，生前曾在3月初參加伊斯蘭傳道會在新德里札穆丁區（Nizamuddin）舉辦的大型宗教聚會。

根據世界衛生組織（WHO）統計，到今天為止，印度累計已有2301個確診病例，56人死亡。

伊斯蘭傳道會3月初在新德里舉辦大型宗教聚會約有9000人參加，他們分散印度各地，印度政府正加緊追蹤和篩檢，這幾天確診病例不斷增加，都與這個聚會有關，這也是印度爆發武漢肺炎疫情以來最大感染源。

News 18引述印度醫學研究委員會（ICMR）人員預測，根據印度目前的疫情狀況，印度感染武漢肺炎的高峰將在4月底，建議即使在全國封鎖21天結束後，病毒傳播熱點不應解除封鎖。

印度媒體日前報導，政府已把新德里札穆丁區、孟買、普恩（Pune）等9個地點列為病毒傳播熱點。

印度醫學研究委員會人員指出，印度已有182個實驗室參與檢驗武漢肺炎病毒，其中有130個是官方的實驗室。

阿加渥說，到目前為止，印度已完成6萬6000次病毒檢測，過去24小時就檢驗了8000個樣本，是一天內檢測樣本最高紀錄。

面對印度各地傳出對醫護人員的攻擊事件，阿加渥表示，政府已經注意到相關現象，已要求各省市區政府對攻擊者採取嚴厲行動。（編輯：林憬屏）1090403