艾爾段規定社交距離隔3步 人多場所強制戴口罩

（中央社記者何宏儒安卡拉3日專電）土耳其總統艾爾段今晚宣布更嚴厲的武漢肺炎防疫措施，對年齡20歲以下公民下禁足令、前往人多的場所強制戴口罩，並要求至少保持3步的社交距離，違者將受罰。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚在電視轉播的全國演說中宣布多項防疫新措施，包括從3日子夜起，禁止車輛進出30大省和爆發疫情的西北部黑海濱松古達克省（Zonguldak），為期15天、20歲以下公民禁止出門、前往人多的巿集、超巿和工作場所強制戴口罩、未保持至少3步的社交距離者將受罰。

土耳其已自3月21日子夜起禁止65歲以上年長者和慢性病患者出門，並且規定違規者將遭重罰3150里拉（約新台幣1萬4360元）。

衛生部稍早疫情通報顯示，今天新增2786起武漢肺炎病例，創單日新高，新增69人不治；累計確診2萬921例，超越瑞士，居全球第9，累計死亡達425例。

當局一再呼籲貫徹社交距離，但衛生部長克扎（Fahrettin Koca）稍早在記者會中指出，相關措施執行未盡確實。他表示，在感染病例數最多的伊斯坦堡，一名武漢肺炎病患平均會傳染給16個人。他並透露，衛生部2019年冠狀病毒科學諮詢委員會有一名成員確診。（編輯：王永志）1090404