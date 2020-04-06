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因應疫情衝擊 西班牙歐盟籲推歐洲共同債務工具

最新更新：2020/04/06 13:13

（中央社法蘭克福5日綜合外電報導）西班牙總理桑傑士告訴德國「法蘭克福廣訊報」，為協助歐洲經濟在武漢肺炎疫情後復甦，歐洲需要「債務共同化」以及共有的「馬歇爾計畫」，但德國駁斥這種債務合併概念。

德國與荷蘭抗拒法國、義大利、西班牙要求，不同意創造共同債務工具之後，歐洲聯盟（EU）領袖請決策者找其他方法，取得促進歐洲經濟復甦的財源。

德國等國長期反對與其他歐洲國家推出共同債務，因為他們認為此舉會阻止各國追求結構性改革與預算平衡。

德國總理辦公室主任布勞恩（Helge Braun）告訴「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）週日版，「負債和管控必須一併考量」。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）2日呼籲歐盟採行「馬歇爾計畫」（Marshall Plan）形式的歐盟預算，以助歐洲從俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中復甦，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）也呼應她的說法。

馬歇爾計畫是美國在1948年推出的援助計畫，協助西歐從第二次世界大戰後復甦。

桑傑士也告訴「法蘭克福廣訊報」，中期而言，歐洲需要「債務共同化（debt mutualisation）的新機制」，「如果病毒無法在邊界停下來，金援機制也不能」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090406

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