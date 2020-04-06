馬來西亞確診3793例 236人康復創新高

（中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電）馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）說，今天新增131起武漢肺炎確診病例，累計達3793例，同時有236人痊癒出院，創下單日最多病患康復紀錄。

諾希山說，截至今天中午12時，有236名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者康復出院，累計出院者1241人，康復率32.72%；其餘病患，有102人在加護病房治療，其中54人需要呼吸器輔助。死亡新增1人，累計死亡62例，死亡率1.63%。

他說，從4月3日至今，有2520名國民回國，之前政府規定返國者必須在家隔離14天，但為了避免這些人不聽勸告私自外出，已將所有回國者集中在飯店與隔離中心隔離。有些回國者有發燒症狀，衛生部已安排篩檢，預料結果很快會揭曉。

諾希山說，吉隆坡清真寺大集會的確診病患占總數42.5%，另外兩個群聚感染是古晉（Kuching）感染群與布特拉再也（Putra Jaya）的婚宴。在政府嚴格的行為管制令下，目前未爆發新感染群。

馬來西亞2019冠狀病毒疾病疫情不見減緩，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月25日宣布，延長行動管制令兩週，從原本管制期限的3月31日延長至4月14日。（編輯：郭中翰）1090406