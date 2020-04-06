新加坡巡迴大使：外勞宿舍衛生差恐如定時炸彈

（中央社記者黃自強新加坡6日專電）武漢肺炎疫情延燒，新加坡本土感染病例大幅增加。新加坡有2個外勞宿舍遭列隔離區，近2萬名外勞被下令隔離。新加坡巡迴大使許通美批評外勞宿舍衛生差，像定時炸彈隨時爆炸。

新加坡迄今有8個外勞宿舍感染群，包括S11榜鵝外勞宿舍、Westlite外勞宿舍、雙溪登加外勞宿舍、回利閣感染群、高琳二號宿舍、雙溪加株環道外勞宿舍、淡濱尼外勞宿舍、高琳一號宿舍。

這些外勞宿舍中尤以位於實理達北連路的S11榜鵝外勞宿舍，是最大的本土感染群。

由於S11榜鵝外勞宿舍和Westlite外勞宿舍病例數激增，這也讓這兩間分別容納1萬3000人與6800人的外勞宿舍被劃設為隔離區，這群近2萬名的外勞要執行14天的隔離令，都不能外出，大多數時間內要待在自己房間。

對此，許通美（Tommy Koh）今天透過臉書留言，批評外勞宿舍不乾淨、不衛生，像定時炸彈隨時準備爆炸。

許通美指出，新加坡對待外勞不像第一世界的作法，反而就像是第三世界。

他批評，政府竟讓外勞雇主用沒有座位的貨車接送外勞。他們住在擁擠不堪宿舍，一個房間住了12人，擠得像沙丁魚般。新加坡應視這種現象為一種警訊。

另外，新加坡政府和雇主合作，確保外勞在隔離期間獲得有薪的住院假、雇主將獲人力部補貼每名外勞每天新幣100元（約新台幣2100元），同時安排住院與匯款服務。其他也會安排三餐、分發口罩、清毒液與量體溫。

新加坡堪稱是東南亞國家政經發展的「小紅點」，不僅吸引大批來自歐美與台灣的白領工作者，也擁有大量來自印度、巴基斯坦、孟加拉與東南亞國家外勞，協助各種基礎建設工程。

新加坡目前境外移入病例數降低，防疫措施重心轉向控制本土病例散播。新加坡從7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，舉凡提供非必要服務工作場所都要關閉1個月。

員工改成居家辦公模式，新加坡政府勸導國人今後1個月不要出門。總理李顯龍建議外出民眾要戴口罩。

新加坡樟宜國際機場第2航廈從5月1日起暫停運作18個月，第4航廈則考慮暫停運作。（編輯：陳惠珍）1090406