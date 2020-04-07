泰國近兩日疫情稍緩 官員：實施宵禁產生效果

（中央社記者呂欣憓曼谷7日專電）泰國昨天和今天新增武漢肺炎確診案例都低於百例，是自3月下旬以來的低點，泰國政府官員研判這和實施宵禁有關。

泰國今天宣布新增2019年冠狀病毒（COVID-19，武漢肺炎）38起確診病例，並新增1死，確診病例總數累積達到2258例，824人康復出院、27死、1407人住院治療。

2258起病例遍布全泰國66府，以曼谷病例1201例最多，接著是普吉府的138例、暖武里府的134例、北欖府的99例、春武里府的70例。

由於泰國從3月22日以來每天新增病例都超過百例，泰國內閣通過從3月26日起進入緊急狀態，4月3日起實施夜間10時到翌日凌晨4時的宵禁。

泰國今天新增38起病例，昨天新增51起，算是泰國近期疫情較為趨緩的2天，疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin）表示，這兩天確診案例減少，應和3日開始實施的宵禁有關。

總理府發言人娜盧孟（Naruemon Pinyosinwat）曾表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）會觀察本週的疫情狀況，如果疫情未減緩，帕拉育慎重考慮實施24小時禁足令。

娜盧孟說，帕拉育不希望採取這麼嚴厲的措施，實施與否的關鍵在於民眾是否配合保持社交距離並待在家中。（編輯：陳惠珍）1090407