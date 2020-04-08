蘇格蘭台灣協會 捐贈第一線人員3千片口罩

（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）英國疫情升溫，蘇格蘭台灣協會採購3000片口罩贈與包括巴士公司、醫護等第一線工作人員，並免費提供在地居民，盡一份心力。

近來英國的武漢肺炎疫情日趨嚴重。英國今天通報新增786起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，全國累計6159人不治，5萬5242人確診。蘇格蘭地區確診人數為4229人，死亡人數達到296人。

蘇格蘭台灣協會表示，台灣政府捐贈口罩給世界盟友與友邦，蘇格蘭台灣協會身為社會的一份子，也期許在防疫的漫漫長路上，能夠為辛勞的第一線工作人員盡綿薄心力，因此基於協會Together, Stronger的宗旨，決定捐贈口罩支援第一線工作人員。

協會指出，捐贈對象包括巴士公司Lothian Bus、愛丁堡聖卡隆巴醫護中心（St. Columba's Hospice Edinburgh）以及社福組織Cross Reach等，也免費提供口罩給需要急用的在地居民。

蘇格蘭台灣協會表示，協會要對國家醫療保健服務（NHS）工作人員、社工、看護、大眾運輸工作人員及所有第一線工作人員致謝意與敬意，希望合力渡過難關。（編輯：王永志）1090408