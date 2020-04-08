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擁擠不堪環境惡劣 海地監獄猶如疫情定時炸彈

最新更新：2020/04/08 16:43

（中央社太子港7日綜合外電報導）加勒比海國家海地已通報25起2019冠狀病毒疾病確診病例，1人不治。境內擁擠不堪，環境惡劣的監獄，令社運人士與官員擔心，從抗疫角度來看，監獄系統猶如疫情的定時炸彈。

海地監獄汙穢不堪，有些牢房原本設計容納20人，卻會塞進多達80人，有的甚至沒有窗戶，受刑人連出外呼吸新鮮空氣都不可得。

這個美洲最貧窮國家的監獄系統一團混亂，從2016年新建的女子監獄，到隨著時間演變成為長期拘留處而非短期關押地的省級監獄都有，而它們的共同點就是都過度擁擠。

海地有1萬1300人身陷囹圄，其中大部分都還在等待審判，有時候一等就是好幾年，在人權人士眼中，他們所處的環境跟折磨沒有兩樣。

全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network, RNDDH）的奧古斯特（Marie Rosy Auguste Ducena）表示：「如果你用每名受刑人4.5平方公尺的規定來看，海地監獄牢房每個房間容納10到20人。」

奧古斯特表示：「但這些牢房卻關押多達80人，你就能想像人們必須忍受的過度擁擠程度。」

「牢房照明也非常差，通風不良，所以囚犯們都變得非常虛弱。」

現在，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19）席捲全球，甚至連富裕如美國都苦於難讓囚犯安全，海地現在得和時間賽跑，在疫情大舉來襲、在這個加勒比海國家蔓延之前，先減少監獄人口。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1090408

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