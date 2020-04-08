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武漢解封專題／疫情可控可防官方說法成血淚 方方郭晶寫下歷史
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英相強生染疫待加護病房第3天 情況穩定

最新更新：2020/04/08 19:16

（中央社倫敦8日綜合外電報導）英國首相強生（Boris Johnson）日前感染武漢肺炎而在5日住院，6日晚間轉至加護病房，今天是他待在加護病房的第3天。有媒體報導指出，目前強生的情況穩定，不需要仰賴呼吸器。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）不僅侵襲英國政府核心，且在英國讓超過5萬5000人確診，近6200人不治。

英國衛生部副大臣阿格（Edward Argar）向天空新聞網（Sky News）表示：「我知道首相的情況穩定，他覺得很舒服，且精神很好。」

阿格還說，強生曾接受供氧治療，但不需要仰賴呼吸器。

「泰晤士報」（The Times）報導，強生的持續高燒已經消退。「每日電訊報」（Daily Telegraph）則報導，強生正接受英國一名傑出的肺科醫生治療。

媒體呼籲英國人關心病中的強生，同時英國為了阻止武漢肺炎疫情蔓延所下達的禁足令，已經進入第3週。

「太陽報」（The Sun）的頭版寫著「他一直為你工作…現在在家裡為他祈禱吧」。「每日電訊報」則寫：「波瑞斯（強生）會挺過去的」。

強生已經要求英國外相拉布（Dominic Raab）代理必要職務，拉布稍早稱強生為「鬥士」，還說他短期內就會回來，帶領大家度過這個危機。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1090408

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