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馬來西亞累計確診4228例 民調贊成延長管制令

最新更新：2020/04/09 18:35

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞今天新增109起武漢肺炎確診病例，累計達4228例；死亡病例增加2起，累計67例，死亡率為1.58%。根據民調顯示，有88%受訪民眾同意繼續延長行動管制令。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天召開記者會通報上述新增病例，他並表示，目前有121名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者1608人，康復率為38.1%。其餘病患中有72人在加護病房接受治療，其中43人需要呼吸器輔助。

諾希山透露，截至昨天中午12時，馬來西亞共有24個紅區、17個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例的地方歸類為紅區，黃區為20至40起確診病例。

另一方面，馬來西亞國家安全理事會進行線上民調，了解人民是否願意延長行動管制令期限，高達88%受訪者支持延長行動管制令。

國家安全理事會今天凌晨透過官方媒介詢問「你覺得2020年4月14日後繼續延長限行令合理嗎？」，截止今天下午4時，民調共有25萬9622人參與，其中88%的受訪者贊同；12%不贊同。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）在3月16日透過電視直播宣布，為了預防武漢肺炎疫情擴散，從3月18日開始實施行動管制令。除了封鎖國境，禁止國人出境外，也不准外國人進入。不過，由於許多人仍無視禁令外出及聚會，慕尤丁將行動管制令延長至4月14日。（編輯：林憬屏）1090409

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