疫情衝擊 9成馬來西亞人以較低薪保工作

（中央社記者郭朝河吉隆坡9日專電）馬來西亞統計局今天發布一項武漢肺炎疫情相關的市場調查報告，其中約9成受訪者表示以較低的薪酬繼續保住工作，另外46.6%自雇人士坦言可能失業。

馬來西亞統計局從3月23日至31日在網上進行這項調查，共有16萬8182名15歲或以上受訪者回答問卷。

在各領域失業率方面，服務業平均高達15%。其中餐飲失業率最高，高達35.4%；運輸和倉庫儲存領域則居次，共有18.7%的失業率。

農業領域的平均失業率則有21%。其中高達33%漁業相關人士失業；務農及從事種植業者則有21.1%失去工作。

在財務方面，52.6%受訪者表示，財務狀況受到極大衝擊，僅有6.2%認為並未受到疫情太大影響。

另外，71.4%的自雇人士受訪者表示，儲蓄只夠支撐不到1個月開銷；職場經驗少於1年的受訪者中，有69.7%也表示儲蓄不夠支撐1個月開銷；至於職場經驗21年以上受訪者，共有11.4%表示儲蓄足夠應付4個月的開銷。

馬來西亞從3月18日至4月14日實施行動管制令。為了幫助在這段期間受疫情影響的人民，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）曾在3月底陸續宣布1000億令吉（約新台幣6930億元）的3大經濟紓困措施，以及2500億令吉規模的「關懷人民振興經濟」配套措施，並在4月6日宣布加碼總額100億令吉的「關懷人民中小型企業（附加）配套」。（編輯：馮昭）1090409