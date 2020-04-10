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莫斯科防疫政策異動 患肺炎視為潛在染疫者

最新更新：2020/04/10 12:03

（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯莫斯科的醫師對新型冠狀病毒檢測準確性產生疑慮後，衛生局今天表示，將把所有罹患肺炎的病患視為2019冠狀病毒疾病的潛在感染者，並把他們送到適當醫院。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）通常造成病患出現肺炎症狀，在各醫院專門醫治染疫病患醫師的要求下，政府改變政策。醫師表示，針對新型冠狀病毒引發的呼吸道疾病，篩檢僅有70%至80%的準確率。

這項政策變動可能進一步證明批評者的論點，他們認為，俄國官方宣布的確診數字低於實際染疫人數，因為許多病例被認定為單純的肺炎。

路透社上個月報導，莫斯科的肺炎患者人數暴增，引發各界對於官方疫情數據可信度的疑慮，當時莫斯科的疫情嚴重程度遠低於其他歐洲國家首都。

位於莫斯科、主要醫治冠狀病毒患者的科穆納爾卡醫院（Kommunarka）主任醫師普羅佐科（Denis Protsenko）在衛生局網站發布的聲明中說道：「某些個案的篩檢結果呈偽陰性，這樣的結果比例很高。」

這項政策更動的提議意味，診斷出罹患肺炎的病患，在新型冠狀病毒篩檢結果出來之前，會被視為2019冠狀病毒疾病病患，送到合適的醫院。

俄羅斯目前通報1萬131起確診病例，其中6698人在莫斯科。（譯者：黃靖貽/核稿：曾依璇）1090410

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