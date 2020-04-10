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馬來西亞確診4346例 中國醫療團將協助抗疫

最新更新：2020/04/10 18:52

（中央社記者郭朝河吉隆坡10日專電）馬來西亞衛生總監諾希山表示，今天新增118起武漢肺炎確診病例，累計達4346例；死亡病例增加3起，累計70例，死亡率1.61%。他說，中國醫療團隊將到大馬協助抗疫。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）召開記者會通報上述新增病例，並表示目前有222名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病患康復出院，累計出院者1830人，康復率42.1%。其餘2446名病患中有69人在加護病房治療，40人需要呼吸器輔助。

諾希山說，中國醫療團隊將在兩週內到馬來西亞，以協助因應疫情。雙方將分享醫治患者的資訊，也會研究消滅新型冠狀病毒的方法。

截至9日中午12時，馬來西亞共有25個紅區、15個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例的地方為紅區，20至40起確診病例為黃區。

諾丁山說，自從3月18日採取行動管制令、封鎖國境禁止國民與外國人出入後，目前的病患大部分是馬來西亞人，確診病例的外國遊客人數已不多。

另一方面，馬來西亞首相署經濟事務部聲明，表示國家經濟行動理事會將與相關單位討論，草擬2019冠狀病毒疾病疫情後的經濟復甦計劃，將於近期宣布。

聲明表示，疫情後全球將迎向新局面，馬來西亞也不例外，屆時會有更多的視訊會議、居家工作、消費習慣改變等，電子商務與健康相關商機也會湧現，政府將會配合新趨勢公布刺激經濟新方案。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣布，由於2019冠狀病毒疾病疫情仍未完全阻斷，因此延長行動管制令期限，從原定的4月14日延長兩週至28日。（編輯：郭中翰）1090410

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