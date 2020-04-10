新加坡武漢肺炎新增198起 確診總數破2000例

（中央社記者黃自強新加坡10日專電）新加坡今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例198起，並新增3個感染群，迄今確診累計2108例，7起死亡病例。

衛生部晚間公布最新疫情數字，新增病例沒有境外移入，都是本土感染，其中有98起與感染群有關、29起與其他確診病例有關，另有71起與其他病例暫時沒有關連。

新加坡今天再新增雙溪加株道31號外勞宿舍、移民與關卡局大樓，以及新加坡國立大學醫院的建築工地感染群。

新加坡從4月7日起到5月4日實施更嚴格的社交安全措施，諸如提供非必要服務的工作場所都要關閉一個月，也要保持至少一公尺社交安全距離等規定，遏止疫情擴散。

總理李顯龍今天也再透過臉書發布影片談話，籲請大家留在家中，別再外出社交或與他人見面，也不要和不同住在一個房子的家人和朋友相聚。如必須親自外出也要戴口罩，並與他人保持安全距離，不要逗留太久，快去快回。

他指出，要嚴格遵守防疫措施，才能斷絕病毒傳播，如果有人違規將會功虧一簣，要儘速走出這段艱難時期的最佳方法，就是要恪守本分，負起社會責任。

新加坡迄今境外移入病例數大幅降低，本土感染病例上升，防疫措施重心轉向控制本土病例散播。（編輯：林憬屏）1090410