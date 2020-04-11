馬來西亞開放特定經濟活動 商會評價正面

馬來西亞將在13日有條件開放9大領域經濟運作，馬來西亞中華總商會中央理事孔令龍（圖）認為，這可趁機考驗各業務的生存性質，包括重組或加強企業在新生態的適應力。（孔令龍提供） 中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 109年4月11日

（中央社記者郭朝河吉隆坡11日專電）馬來西亞政府昨天宣布，13日將有條件開放9大領域經濟運作，馬來西亞中華總商會中央理事孔令龍認為，這可趁機考驗各業的生存性質，包括重組或加強企業在新生態的適應力。

馬來西亞國際貿易及工業部發表聲明，將有條件開放9大領域經濟活動，包括：汽車業；機械工業；航空業；與建築相關的服務；科學、專業和技術服務（包括研究發展）；社會保健服務；提供批發和零售服務的五金、電子電器和眼鏡店；理髮服務（僅限剪髮）；洗衣服務（僅限非自動洗衣業），以確保部分經濟能持續運作。

孔令龍接受中央社專訪時表示，馬來西亞政府從3月18日實施行動管制令，原本以為只是實施兩週，沒想到由於疫情持續，導致首相宣布展延至4月28日，這增加許多經商壓力，令許多商家擔憂企業生存問題。

他認為，政府適時推行這項局部性開放措施，是一項折衷之舉。尤其在行動管制令之前，馬來西亞已面對中美貿易戰與馬幣貶值等不利經商環境。如今在這波突發疫情衝擊下，更讓許多企業面對現金流不足問題，因此目前為經商環境打開一扇窗，至少能讓國內經濟輪軸轉動。

「經濟輪軸一旦停擺，要恢復轉動就事倍功半。目前雖然只是開放局部領域營業，但至少讓經濟活動保持運轉，就算動得緩慢，也算是能間接支撐國家經濟表現。」孔令龍解釋。

他認為，為了持續推動經濟，馬來西亞政府在過去一個月積極推出各種振興配套，在某程度上至少能幫助許多企業與僱員度過難關。

他指出，在行動管制令實施後，許多行業由於無法正常運作而沒有收入，但企業還有許多固定開銷要支付，包括薪金、租金和稅金。另外，馬來西亞企業除了要繳交產業盈利稅外，也需支付員工公積金、人力資源發展基金、社會保險、外勞人頭稅及就業保險計畫等，因此馬來西亞政府適時推出許多救濟措施，算是讓企業暫喘一口氣。

由於防範武漢肺炎延燒，馬來西亞延長行動管制令至4月28日，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）曾在3月底陸續宣布1000億令吉（約新台幣6930億元）的3大經濟紓困措施，以及2500億令吉規模的「關懷人民振興經濟」配套措施；並在4月6日宣布加碼總額100億令吉的「關懷人民中小型企業（附加）配套」，以協助減輕中小型企業在武漢肺炎衝擊下的經濟負擔。

不過，孔令龍強調，馬來西亞政府並非完全為了考量經濟而忽視疫情控制，就算是下週一（13日）開放部分領域經營，仍附帶許多嚴格申請條件，包括不能所有員工上班，必須量體溫，準備消毒液在辦公室，辦公室一天要3次消毒等。

同時，若有員工發燒，就必須要聯繫最靠近的衛生部人員來檢查；一旦有員工確診，公司一定要關門不能營運，而經營者也要承擔所有後果，包括員工醫藥費與法律訴訟等。

他強調，疫情絕對會殺掉經濟，因此這些措施仍體現政府提防疫情擴散的高度警惕。無論疫情是否會快速落幕，他認為許多企業也會面臨轉型問題，包括是否轉成線上經營或合併等，預料這會是疫情後引發的企業轉型潮。

孔令龍補充，由於這波疫情屬於全球性，沒有任何一個國家能夠倖免，因此誰能最早恢復，將能在下一次的貿易戰中先卡位。若馬來西亞能夠儘早恢復社會秩序，經濟活動率先恢復正常，那接下來將有望領先各國，在下個經濟週期擁有更多全球競爭力籌碼。（編輯：馮昭）1090411