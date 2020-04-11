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瑞德西韋治武漢肺炎試驗 逾2/3病患獲改善

最新更新：2020/04/11 22:48

（中央社倫敦11日綜合外電報導）根據一份新的病人觀察數據，2/3以上的武漢肺炎重症患者在接受吉立德醫藥（Gilead Sciences Inc.）研發的實驗藥瑞德西韋（remdesivir）注射後，情況獲得改善。

「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）10日登出的這項分析報告並未詳細說明61名住院病患還接受了什麼其他治療，且排除了8個人受試資料，其中一人是因為劑量錯誤之故。

報告執筆人稱，研究結果「帶來了希望」，但也提醒要解讀結果很困難，因為沒有隨機臨床研究所需的對照組；此外，病人的數量很少、揭露細節不多、觀察的時間也相對較短。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）目前尚無經過試驗的特效藥，也沒有預防性疫苗。這個呼吸道疾病已經奪走全球逾10萬條性命。

這項新分析的受試者包括在美國、歐洲、加拿大與日本的病人，各接受了10天的瑞德西韋靜脈注射療程。

在治療之前，30名病患需要仰賴機械呼吸器維生，4人透過人工血液加氧器存活。

在中位數18天觀察期後，36名（68%）接受供氧的病患獲得改善，其中30名仰賴呼吸器的病患中，有逾半的人也摘除了呼吸器。所有病人中，有25人（47%）出院，7人（13%）死亡。

12人（23%）出現嚴重副作用，包括多重器官功能障礙症候群、敗血性休克與急性腎損傷。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）1090411

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