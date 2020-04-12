用土耳其高峰討好亞美尼亞 中國抗疫外交踩地雷

（中央社記者何宏儒安卡拉12日專電）中國大搞「抗疫外交」，但日前運抵西亞國家亞美尼亞的醫療物資外包裝拿土耳其第一高峰亞拉拉特山來向亞美尼亞傳達政治訊息，引發土耳其不滿。土、亞兩鄰國關係不睦。

亞拉拉特山（Mount Ararat）位在土耳其東北邊界，靠近亞美尼亞和伊朗，為土耳其最高峰，由海拔5137、5165公尺的兩座高峰組成。土耳其稱之阿勒山（Agri Dagi）。

去年12月在中國武漢發現的新型冠狀病毒引發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已擴散到185個國家或地區，造成近11萬人喪生。中國政府去年底一路隱匿疫情，導致全球錯失防疫時機，最近則進行「抗疫外交」試圖漂白形象，但是送到多個國家的醫療物資頻遭物議。

中國於8日送抵亞美尼亞的醫療用品，紙箱上用英文寫上「願我們的友誼比亞拉拉特山高，比長江水長」。此一政治訊息在與亞美尼亞存在嚴重爭端的土耳其社會引發不滿，已於社群媒體上發酵多日。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）要求中國就此澄清。

報導引述阿克索伊的說法指出，，中方正致力解決此一問題。他說：「（中國駐土耳其）鄧勵大使表示，他們的援助用品由地方當局準備後送到（亞美尼亞首都）葉里凡（Yerevan）。」

阿克索伊指出，中方表示，「當局只在紙箱寫上中文，內容沒有提到阿勒山，英文內容是後來被加上的」。他說，鄧勵就此進行調查後會將結果轉達土耳其。阿克索伊表示：「針對此事，鄧勵說他完全尊重土耳其主權和領土完整。」

上傳土耳其社群媒體的照片顯示，這批物資外包裝上印有中文「高山之巔，長江之濱」。

不過土耳其媒體Takvim在阿克索伊提出上述聲明後報導，中方有關於「英文內容後來加上」的說法是謊言。報導上傳貨物在機場卸貨時的畫面指出：「令人反感的文字（在中國）裝貨時就已印好。」

在歷史上，亞拉拉特山地區多次遭到割讓、占領，曾隸屬於不同的國家，包括亞美尼亞。1923年蘇聯與土耳其簽訂條約，將亞拉拉特山劃給土耳其。但許多亞美尼亞人仍認為此山為其所有。

亞拉拉特山也因發現聖經中「諾亞方舟」遺跡而聞名，亞美尼亞國徽正中央即繪有諾亞方舟停於亞拉拉特山頂。

土耳其與亞美尼亞的爭端與安卡拉對於1915年事件的立場有關。

第一次世界大戰期間及戰後，在土耳其的前身鄂圖曼帝國統治下發生亞美尼亞人遭到大規模屠殺，導致如今亞美尼亞和土耳其存在嚴重歧見。儘管已有多國承認，但土耳其強烈反對種族屠殺說法，強調亞美尼亞誇大族裔死亡人數，且鄂圖曼帝國瓦解時，土耳其裔同樣死傷慘重。

土耳其對此事件立場為，當年安納托利亞（Anatolia）東部亞美尼亞人的死難起因於部分亞美尼亞人支持入侵的俄羅斯帝國，對鄂圖曼帝國軍隊叛變，在後續重新安置過程中造成為數眾多傷亡。土耳其反對此一事件屬「種族滅絕」，認為這是一場造成雙方都死傷慘重的悲劇。（編輯：周永捷）1090412