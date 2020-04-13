土耳其監獄爆武漢肺炎 17受刑人確診3人不治

（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）土耳其司法部證實監獄爆發武漢肺炎疫情，有17名受刑人確診，其中3人不治。當局已提出一項縮短刑期的法案，估有近10萬人可提前出獄。法案最快明天獲國會通過。

司法部長莒內（Abdulhamit Gul）今天表示，境內監獄中俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所有病例都發生在開放式監獄中。這種監獄將對受刑人的限制降到最低，他們通常犯下輕罪。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，莒內指出，儘管當局採取暫停探監、獄卒和受刑人全時段戴口罩等嚴厲措施來保護目前在這種監獄服刑的7萬名受刑人，仍無力避免疫情爆發。

他說：「不過，其他監獄（指一般監獄或高度警戒監獄）沒有出現病例。」

土耳其監獄人滿為患，目前關押約120%監獄容量的受刑人。政府上週研擬一項縮短刑期的法案，估有近10萬人可因此提前出獄。法案最快於明天獲國會通過。

不過法案將遭依「宣揚恐怖主義」罪名繫獄的政治犯、社運人士和記者予以排除，遭人權團體和反對黨大加撻伐。

莒內說：「14名受刑人中的13人情況良好，1人住進加護病房。」

他並表示，有14名法官和檢察官、32名法院職員、79名監獄員工、34名法醫委員會成員經檢測對武漢肺炎呈現陽性反應。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）昨晚宣布新增4789起武漢肺炎確診病例、97人不治，使得境內累計通報病例數達5萬6956例、1198人死亡。土耳其目前是伊朗之外，中東地區武漢肺炎疫情最嚴重國家。（編輯：陳政一）1090413