巴西總統帶頭不守社交距離 挨批陷人民於險境

（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西武漢肺炎疫情持續延燒，總統波索納洛帶頭不遵守社交距離措施的作法與態度，引起人權組織「人權觀察」抨擊將人民的生命置於極大危險中。

人權觀察（Human Rights Watch）指出，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）以不負責任的方式散播有關疫情的錯誤訊息，扯衛生當局和各州政府的後腿，鼓吹民眾不要遵守社交距離和其他遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的措施，將人民的生命和健康置於極大危險中。

武漢肺炎疫情在巴西爆發以來，波索納洛即不斷與倡導採取隔離抗疫措施的衛生當局唱反調。

像是波索納洛在3月20日頒布臨時法，撤銷州政府限制人流的權利。4天後，聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre Moraes）以假處分推翻這項政令。

同月26日，巴西總統再下令讓宗教場所和投注站免於遵守州和市政府施行的限制措施。隔天聯邦法院將這項命令作廢，並禁止聯邦政府採取反對社交距離的措施。

人權觀察認為，巴西總統低估武漢肺炎疫情的嚴重性，稱2019冠狀病毒疾病為「小感冒」或「小傷風」以及媒體杜撰的「狂想」。

波索納洛將防疫措施形容為「歇斯底里」，並多次要求州長們取消社交距離限制。他一再違反社交距離的建議，並鼓勵非老年族群的人也這樣做，將人們置於感染風險中。

3月15日，波索納洛在支持政府的活動中與群眾近距離互動。當時，他應該在家隔離檢疫，因為與他一起前往美國的訪問團中24名成員經病毒檢測都呈陽性反應。

3月24日，波索納洛在電視發表全國演說，要求民眾「恢復正常」。巴西27州至少25州州長決定維持限制，以遏制2019冠狀病毒疾病傳播。

聯邦法院3月28日下令禁止聯邦政府推出「巴西不能停」的宣傳片，因為內容鼓勵民眾違反衛生當局倡導的社交距離措施。

波索納洛4月1日在社群媒體上傳一支影片說，因為米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州政府採取限制措施的緣故，州立批發市場（CEASA）已出現食品和其他民生用品短缺的現象。稍後，巴西農業部長出面澄清這是假消息。

巴西衛生部每天都強調，民眾應儘量待在家裡，除非真的有必要才出門。但最近幾天，波索納洛亦多次前往巴西利亞街頭「視察民情」，與支持者拍照、握手寒暄，引起群眾聚集。

巴西各州衛生廳今天公布最新疫情報告指出，全國累計2萬3471例2019冠狀病毒疾病確診病例，1331例死亡。

聖保羅和里約熱內盧兩州疫情蔓延速度最快，分別有8895例確診、608例死亡和3231例確診、188例死亡。

巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）表示，為提高抗疫成效，希望政府上下的言行一致，以免民眾無所適從。（編輯：周永捷）1090414