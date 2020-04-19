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武漢肺炎讓英國健保問題浮檯面 NHS預算不足終嘗苦果

最新更新：2020/04/19 13:09
受疫情影響，倫敦特拉法加廣場地上的塗鴉呼應時事，戴口罩的帕丁頓熊也在洗熊掌。中央社記者戴雅真倫敦攝　109年3月19日
受疫情影響，倫敦特拉法加廣場地上的塗鴉呼應時事，戴口罩的帕丁頓熊也在洗熊掌。中央社記者戴雅真倫敦攝　109年3月19日

（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國首相強生感染武漢肺炎康復後，對救他一命的國家醫療保健服務（NHS）讚譽有加，但他稱許為英國「心跳」的NHS卻因10年來預算不足導致醫療緊繃，營運問題跟著浮上檯面。

最近英國各地週週都有數百萬人上街為醫護抗疫奉獻加油鼓掌，在此同時，醫護人員卻說適切的防護裝備不足，他們只能就這麼上陣對抗病毒。

專家表示，醫護防護裝備不夠以及英國各地採檢不足等問題，都是全球金融危機後的這10年間，對醫療投資不足導致。

倫敦政經學院（London School of Economics）醫療政策教授莫西亞洛斯（Elias Mossialos）告訴法新社：「NHS 2010年開始就有資金危機。」

莫西亞洛斯指出：「NHS支出是（英國）國內生產毛額（GDP）的7.6%，和2012年水準差不多」。

莫西亞洛斯表示，年度預算增幅減緩，「影響到對冠狀病毒的準備與因應」。

去年12月贏得大選前，強生（Boris Johnson）所屬的保守黨允諾會增加NHS預算340億英鎊，但這筆錢涵蓋到2024年的4年間，實際金額可能會被通貨膨脹吃掉甚多。

新政府也允諾透過更好的留才與招聘行動增加5萬名護理師、6000名醫師，還承諾興建新醫院，但近期內應該不太可能看到新醫院誕生。

強生自己染疫的經驗或會加快資金挹注速度，但專家表示，NHS這個全英最大雇主的問題是難在招聘人手，英國脫離歐洲聯盟（EU）之後，這個問題可能變得更雪上加霜。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090419

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