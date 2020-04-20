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馬來西亞新增36例 網友聯名為衛生總監慶生

最新更新：2020/04/20 18:52

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）馬來西亞衛生總監諾希山表示，今天新增36起武漢肺炎確診病例，累計達5425例，再度創下行動管制令實施後的新低。有網友認為諾希山防疫有功，發動請願書希望為他慶生。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天說，有98名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病患康復出院，累計3295人出院，康復率60.73%。仍在醫院治療的患者，有45人在加護病房，其中28人需要呼吸器。

馬來西亞今天無確診者死亡，維持89例死亡。

諾希山說，今天36例新增病例中，12起為境外移入病例，是一批從印尼回大馬的學生。此外，暫時沒有爆發新感染群，並表示會積極控制目前所有的紅區情況。他說，未來兩週是黃金期，只要新增確診人數能下滑至個位數，就代表馬來西亞政府的防疫措施奏效。

不過，他強調就算行動管制令結束，還是希望民眾留在家，這樣才能確保可完全斬斷病毒傳播鏈。他認為未來6個月要恢復社交活動有點困難，全球將進入一個「新日常生活」階段，建議未來減少聚會，並保持常洗手的習慣。

截至昨天中午12時，馬來西亞共有17個紅區、3個黃區。依照馬來西亞衛生部分類，超過40起確診病例為紅區，黃區為20至40起確診病例。

由於諾希山一個月來每天透過電視直播向民眾報告2019冠狀病毒疾病疫情及發表專業言論，威望日增，有網友從2天前在網路上設立慶生聯名請願書，希望能為21日生日的諾希山送出集體祝福，並趁機向所有前線醫護人員表示支持和感謝。

截至今天下午2時，累計聯名簽署人數已超過3萬。（編輯：郭中翰）1090420

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