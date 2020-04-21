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英國一週死亡較同期增加8千人 達20年高峰

最新更新：2020/04/21 21:39

（中央社記者戴雅真倫敦21日專電）受武漢肺炎疫情影響，英國英格蘭與威爾斯地區上上週的死亡人數較去年同期增加8000人，創下20年來最慘重的紀錄。

截至今天，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數達1萬6509人，在全世界排第5，僅次於美國、義大利、西班牙與法國。

英國廣播公司（BBC）報導，根據國家統計局（Office for National Statistics）數據，4月10日那一週有1萬8500人死亡，相比去年同期增加8000人，其中1/3死於武漢肺炎相關疾病。

不過，數據也顯示，其他疾病死亡人數同樣增加，顯示英國的禁足令對於民眾健康似乎產生了非直接影響。

但英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）數據卻顯示，從4月8日以來，若從病患的死亡日期來看，醫院的死亡人數呈現下滑趨勢。專家表示，這是因為政府依據的是醫院呈報數據的日期，與實際的死亡日期會有一小段時間差。

劍橋大學統計實驗室的教授斯皮格霍爾特（David Spiegelhalter）表示，從英格蘭國家醫療保健服務的數據來看，英國已經通過高峰期，進入一段「穩定」但仍緩慢的恢復期。

不過他也表示：「根據義大利的經驗推估，這段時期會相當漫長。」（編輯：周永捷）1090421

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