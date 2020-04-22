馬來西亞行動管制令結束後 恐200萬人失業

（中央社記者郭朝河吉隆坡22日專電）武漢肺炎災情遍及全球，不僅造成許多地區採行封鎖政策，馬來西亞也從3月中實施行動管制令。馬來西亞雇主聯合會預測，疫情結束後，失業人口可能高達200萬。

馬來西亞雇主聯合會（MEF）執行董事山蘇丁（Shamsuddin Bardan）發表聲明表示，這一波疫情所造成的失業率將是個定時炸彈，一旦政府沒有控制好，可能導致200萬國民失業，相當於13%失業率，超越1998年亞洲金融風暴及2009年全球金融風暴的失業率。

馬來西亞於1998年亞洲金融風暴失業率為3.4%，2009年全球金融風暴的失業率為4.5%。不過歷史最高失業率為8%，發生於1980年代。

山蘇丁表示，馬來西亞國家銀行預計今年失業率為4%，相當於62萬9000人沒有工作，這個數據目前看來太過樂觀，因為市場裁退潮還沒真正爆發，他預計在行動管制令結束後，將有許多公司醞釀裁員。

據他觀察，目前許多企業雇主都凍結聘請新人，並計劃削減人手，以減少開銷，這將進一步導致就業市場萎縮。

他不否認政府對業界的援助金有幫助，預料可減輕部分雇主負擔，但對於大型企業來說只能算是杯水車薪。一旦大型企業無法支撐而大規模裁員，將會對馬來西亞經濟與就業市場造成影響。

山蘇丁並非是首個對馬來西亞就業市場前景發出警告的聲音，3月中馬來西亞經濟研究院（MIER）也發表聲明，認為武漢肺炎疫情爆發，加上馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣布從3月18日實施行動管制令，不但會造成經濟衰退，恐怕引起一波「疫情失業潮」，失業人數將上看240萬人，其中非熟練工人將占67%。

由於馬來西亞政府2度延長管制令至4月28日，為了幫助在這段期間受疫情影響的人民，慕尤丁曾在3月底陸續宣布1000億令吉（約新台幣6930億元）的3大經濟紓困措施，以及2500億令吉規模的「關懷人民振興經濟」配套措施，並在4月6日宣布加碼總額100億令吉的「關懷人民中小型企業（附加）配套」。（編輯：陳惠珍）1090422