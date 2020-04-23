印尼台商不畏疫情衝擊發揮愛心 募資助防疫

（中央社記者石秀娟雅加達23日專電）武漢肺炎疫情蔓延，衝擊台商營運。儘管如此，雅加達台商的愛心不落人後，22日捐贈首批防疫裝備予醫護人員，後續將再捐贈更多醫療用品，並備齊物資救濟貧苦民眾。

雅加達台灣工商聯誼會日前發起捐款，為前線的醫護人員募集必要的防護裝備。理事長曾裕華22日指出，疫情影響經濟活動，很多生意或是工廠都停頓了，「雖然大家很困難，但是大家都很熱心地捐獻」。

曾裕華和聯誼會成員22日在會館整理購自台灣及印尼本地的醫療用品，包括3000件P3級防護衣、1800個護目鏡、5000個N95口罩、3萬個醫療口罩、1萬個棉質口罩等。

曾裕華表示，聯誼會均採購最高品質的產品，有從台灣進口、也有印尼台商製造，符合醫護使用的防護標準，目前已聯絡10家醫院，依他們的需求分送物資。

雅加達台灣工商聯誼會22日將首批捐贈物資送抵雅加達近郊唐格朗（Tangerang）市的西羅姆醫院（Siloam），由聯誼會唐格朗區召集人蔡鎮雄致贈。

在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐下，印尼有許多商家被迫停業，據統計已造成280萬人失業，靠日薪過活的底層民眾更是三餐難以為繼。印尼政府日前預估，最糟狀況將增加520萬人失業、378萬人跌落貧窮線。

印尼人口約2.67億人。印尼政府統計，去年的失業人口有705萬人，約2479萬人生活在貧窮線下。

曾裕華指出，聯誼會正在準備救助貧困民眾的物資。台商盡微薄之力，用慈善心幫助印尼，在印尼疫情爆發遭遇困難時，「希望大家看到台灣對印尼的關照」。

曾裕華也說，這次捐贈對象是醫療設備比較齊全的醫院，希望醫院能成為台商的特約醫院，台商未來如果有就醫需求時，能獲得更好的醫療保障，若這些醫院遇到困難時，醫院也會通知台商會。

此外，印尼共和報（Republica）日前報導，中爪哇台灣工商聯誼會20日致贈中爪哇省政府醫護人員的防護衣等醫療用品，感謝中爪哇省政府長期對台商經商的支持。

中爪哇省政府省長甘查爾（Ganjar Pranowo）對台商表示感謝，也希望台商盡量避免裁員，用其他方式，例如減少工時或重新計算薪資，和員工共度難關。（編輯：韋樞）1090422