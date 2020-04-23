墨西哥確診破萬 防疫措施油價觸底重創經濟

（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）墨西哥今天通報2019冠狀病毒疾病確診人數突破一萬大關，成為拉丁美洲確診總數第5高的國家；此外，種種防疫措施和跌到谷底的油價，都對這個石油生產國的經濟造成重創。

路透社報導，墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）屢次對墨西哥人民能戰勝2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情表達樂觀，主張和睦親密的家庭能提供最佳防護，迴避採取更積極的振興措施來幫助企業和個人。

拉丁美洲經濟第2大國墨西哥的經濟在疫情爆發前已每況愈下，今年預計萎縮10%。

羅培茲歐布拉多3月22日仍在鼓勵國人和家人上餐廳用餐，不過他的政治盟友，包括墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在內都開始下令關閉電影院和健身房，並要求民眾待在家中。

墨國本週稍早進入防控疫情最嚴苛的「第3階段」，官員警告病毒傳播情況正在加劇。

墨西哥迄今記錄到1萬544例確診，在拉丁美洲僅次於巴西、秘魯、智利和厄瓜多，病故人數則有970例。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1090423