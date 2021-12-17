歐盟北約共識挺烏克蘭 促俄重返談判桌

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）西方盟國今天向俄羅斯阻撓烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）說不，並敦促莫斯科當局停止在烏克蘭邊境增兵，重返由法國和德國主導的談判桌。

北約呼籲俄國返回談判，但10月初北約就以成員含「未經通報的俄方情報官員」為由，驅逐北約-俄羅斯委員會（NATO-Russia Council）框架下長期派駐的8名俄羅斯代表團成員，俄國11月則暫停代表團在北約所有活動，並關閉北約在莫斯科的代表團作為回應。

法新社報導，在比利時布魯塞爾舉行會談的歐盟各國領袖，堅持俄羅斯應盡速緩和在烏克蘭邊境增兵侵略性言辭所造成的緊張局勢。

北約成員國則駁斥「俄羅斯稱烏克蘭和北約挑釁的不實說法」，呼籲莫斯科當局「立刻緩解（局勢）、尋求外交途徑，並遵守其國際承諾」。

成員大多重疊的歐盟和北約再次揚言，必要時會以制裁對莫斯科當局施加「重大後果」，相關制裁會由歐洲列強和華府聯合發動。

歐盟各國領袖今天同意，將2014年為因應俄羅斯吞併克里米亞（Crimea）而祭出的現有經濟制裁延長6個月。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）想要直接與美國總統拜登對話以化解僵局，尋求北約不東擴納入烏克蘭及不在靠近俄國的地方部署戰略性武器等安全保證，俄軍才要退場。

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但歐盟各國領袖在峰會中推動回歸「諾曼第安排」（Normandy Format）解決俄烏緊張。諾曼第安排是指法、德、俄、烏4方會談以執行2015年明斯克協議（Minsk accords）的模式。

烏克蘭的親俄政府2014年在親歐盟示威潮下遭推翻，導致克里米亞公投加入俄羅斯，烏東頓巴斯的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）兩省同年宣布獨立。基輔當局武力奪取烏東失敗後，在國際斡旋下達成明斯克協議，基輔允諾賦予烏東居民更大範圍的自治，卻始終沒兌現。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1101217