中國製鋁材品質低 延誤澳洲新巡防艇進度

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（中央社記者丘德真雪梨17日專電）澳洲海軍一批正在建造的巡防艇，由於採用中國製鋁材品質低下，造成工程進度延誤；為此必須多花4390萬澳幣（約新台幣8億7500萬元），以便讓舊巡防艇延遲除役。

澳洲廣播公司（ABC）報導，由於一批據信來自中國武漢的鋁材品質不良，導致6艘正在建造的艾佛特開普級（Evolved Cape Class）巡防艇（patrol boats）的下水時間將會延遲9個月。

報導提到，有關新建巡防艇進度延誤的問題，早在今年3月澳洲廣播公司就曾報導；當時澳洲國防部估計完工時間將延誤4至16週。

但據隸屬於澳洲國會的澳洲審計專員（The Auditor-General for Australia）發表報告指出，有關新建巡防艇進度延誤一事，較當初國防部預估的更嚴重。

這份報告表示，有關全部6艘新建巡防艇的工程進度，將會延誤6至9個月；而為了讓仍在服役的阿米戴爾級（Armidale class）巡防艇延遲除役，澳洲海軍要額外投入4390萬澳幣維修保固費用。

報告提到，除了中國製鋁材品質不良外，招募相關專業工程人員困難，也是進度延誤的原因之一。

在野的工黨（Labor）國防事務發言人康洛伊（Pat Conroy）批評，鞏固國防是澳洲的當前要務，但澳洲政府竟然如此「無能」與「浪費」。

ABC提到，艾佛特開普級巡防艇長58公尺，承建商為澳洲造船公司Austal；這批新建巡防艇的造價為3億5000萬澳幣（約新台幣70億元）。

今年3月，ABC報導因中國製鋁材品質問題造成新建巡防艇工程進度延誤；到了4月底，Austal將公司與中國江龍船艇科技股份有限公司合資經營的澳龍船艇科技公司（Aulong Shipbuilding）出售。（編輯：郭中翰）1101217