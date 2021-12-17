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日漫畫家赤松健有意從政 執政黨擬推薦選參議員

2021/12/17 16:15（12/17 17:02 更新）
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日本53歲的知名漫畫家赤松健繪有人氣漫畫「純情房東俏房客」、「魔法老師」等作品，他日前表態有意從政。（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）
日本53歲的知名漫畫家赤松健繪有人氣漫畫「純情房東俏房客」、「魔法老師」等作品，他日前表態有意從政。（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）
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（中央社東京17日綜合外電報導）日本53歲的知名漫畫家赤松健繪有人氣漫畫「純情房東俏房客」、「魔法老師」等作品，他日前表態有意從政，執政黨自民黨擬推薦他在明年參議院選舉為比例代表制候選人。

赤松健繪有人氣漫畫「純情房東俏房客」、「魔法老師」（圖）等作品。（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）
赤松健繪有人氣漫畫「純情房東俏房客」、「魔法老師」（圖）等作品。（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）

日本共同社報導，多名自由民主黨相關人士昨天透露，擬安排赤松健代表自民黨參選參議員，希望藉由在年輕人中擁有高知名度的候選人，來擴大政黨得票。

自民黨選舉對策委員長遠藤利明本月9日在中央黨部與赤松健面談，確認赤松的意願。相關人士說，預定將於下週正式宣布推派赤松健參選。

報導指出，赤松健一直以來反對在動漫領域過度限制表現手法，2016年設立的「表現自由守護會」就是由赤松健擔任最高顧問。

赤松健昨天也在推特發文說，他為了保護表現的自由，已決定將參選明年夏天的參議院選舉，現在自民黨正在選拔候選人，待自民黨正式宣布後，他也將向外界表明自己的想法。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101217

日本53歲的知名漫畫家赤松健（右）。（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）
日本53歲的知名漫畫家赤松健（右）。（圖取自twitter.com/KenAkamatsu）
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