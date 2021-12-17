金正日逝世10週年 北韓舉國降半旗默哀3分鐘

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（中央社首爾17日綜合外電報導）北韓今天記念前領導人金正日逝世10週年，全國降下半旗並默哀3分鐘。官媒呼籲民眾，繼續忠於其子金正恩並服膺金正恩的「思想和領導」。

金正日統治北韓17年，直到2011年12月過世，政權由兒子金正恩繼承。

法新社報導，民眾在平壤一座廣場上，不發一語地向金正日和他的父親金日成肖像鞠躬；還有民眾冒著天寒地凍的天氣，在這兩位前領導人的另一幅馬賽克壁畫前鞠躬，並在地上留下鮮花。

北韓嚴控的官媒今天發表社論，讚揚金正日的「革命領導」，同時敦促民眾繼續忠於其子金正恩。

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執政的勞動黨官方報紙「勞動新聞」（Rodong Sinmun）說：「以受人尊敬的領袖金正恩為核心，我們必須強化我們的黨和革命忠誠度。」同時進一步強調，民眾應服膺金正恩的「思想和領導」。

自1948年以來，北韓一直是在金氏家族三代領導人統治下，在此期間，北韓研發出長程飛彈與核武，但由國家主導的經濟管理不善，陷入長期糧食短缺問題。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1101217