生活再被打亂 Omicron狂潮恐今冬噬全美

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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）COVID-19大流行已兩年，卯足全力施打疫苗的美國卻面臨另一黑暗冬天，傳染力強的Omicron變種恐讓復燃疫情雪上加霜，前CDC主任稱「感染潮很快就會席捲你家附近醫院」。

據路透社統計，上月感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）住院人數暴增45%，確診病例增加40%，一週以來的單日新增確診都從12萬3000例起跳。

主要疫苗製造商之一的輝瑞（Pfizer）今天預測，疫情將持續到2024年，同時表示其針對2至4歲兒童的低劑量疫苗，免疫反應弱於預期，可能推遲疫苗批准。

根據早期研究，Omicron似乎比之前的其他變異株更具傳播性，並且在逃避免疫系統上更為靈活。

公衛官員表示，隨Omicron在南非和英國等地迅速傳播，可能很快也會在美流行，並可能為仍在努力遏制今夏以來Delta疫情的醫院帶來莫大壓力。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）前主任佛利登（Tom Frieden）博士在推特上說：「Omicron疫情狂潮可能很快就會席捲你附近醫院。」

南非的初步數據顯示，和目前在美仍為主流的Delta株相比，Omicron以輕症居多。但今天公布的一項英國研究發現，這兩種變異株造成的症狀嚴重程度並無差異。

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）今天表示，Omicron的超強傳染性，意味可能導致更多人死亡。佛奇告訴CNBC：「當有更多人被感染時，住院總人數會更多，這不過是簡單的數學計算。」

佛奇還說，官員正在討論是否將「完整接種」的定義納入追加劑。

已有好幾州的感染和住院人數創下新高。據路透社統計，美國通報過去7天平均感染率最高的州分別是紐約州、俄亥俄州、賓州、伊利諾和密西根州。

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）今天表示，從20日開始，筋疲力盡的醫療人員將有1050名國民兵支援，其中包括150名護理師、急救醫療技術人員和其他接受過醫療訓練的人員。

CDC今天發布一項新的「篩檢留校」策略，允許未接種疫苗的兒童即使曾暴露於病毒，但只要篩檢陰性仍可繼續上學。這項規定是為取代自動隔離，因為在隔離規定下，有數萬名學生今年秋天無法上學。

儘管當局尚未針對工作場所和社交聚會發布限制，但近來病例數激增正對日常生活造成新的干擾。

這也讓部分美國人重新考慮假期計畫。旅行社CIRE Travel執行長魯班（Eric Hrubant）表示，目前還沒有看到如同8月Delta疫情時的一波取消潮，但是擔心的客戶已紛紛致電詢問新的防疫規定，例如強制性旅行隔離。

在多支球隊受到疫情重創後，職業美式足球聯盟（NFL）重新調整了3場週末比賽；北美職業冰球聯盟（The National Hockey League）又有一場比賽延期，外界懷疑明年2月是否有望派出這些全球頂尖選手參加北京冬季奧運。

紐約市的無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）宣布，由於疫情帶來的挑戰愈來愈大，過去7週已演出逾百場的火箭女郎舞蹈團（Rockettes）年度耶誕盛會所有剩餘演出將全數取消。

百老匯的麥可傑克森（Michael Jackson）音樂劇MJ暫停演出直至本月27日，在此前也有其他百老匯作品因演員和工作人員篩檢呈陽性而取消演出。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101218