富士康印度廠爆示威 數十員工因阻塞道路被捕[影]

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富士康印度組裝廠員工17日走上街頭，抗議本週稍早發生的宿舍食物中毒事件。示威持續至19日，累計逾百人因阻塞高速公路遭警方拘留。（圖取自twitter.com/pycpim）

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（中央社清奈19日綜合外電報導）鴻海集團旗下富士康（Foxconn）的印度組裝廠員工17日走上街頭，抗議本週稍早發生的宿舍食物中毒事件。印度警方今天表示，已逮捕數十名阻塞高速公路的示威參與者。

本週稍早，位於印度南部清奈市（Chennai）郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）的蘋果iPhone手機組裝工廠有逾150名員工因食物中毒送醫治療。該廠員工多為女性，多數住在宿舍內。

一名印度警官表示，食物中毒事件引發工廠工人與家屬上街抗議，示威者封鎖清奈到班加羅爾（Bengaluru）的重要幹道，時間長達數小時。

該名警官說，「自昨天起，近70名女子與22名男子因阻塞高速公路遭到拘留。」社群網站的照片及影片顯示，道路有大批人員聚集。

針對路透社的置評要求，富士康則未立即回應。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101219