颱風雷伊襲菲國 小學師生倉皇逃生一名家長身亡

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超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。施亞高島（Siargao）一處社區屋頂全被掀翻，呈現殘破景象。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，災情慘重。菲國南部施亞高島一所小學負責人說，16日颱風來襲時社區屋頂全部坍塌，師生和社區居民倉皇逃生，一名學生的祖父不幸喪生。

菲律賓國家警署今天表示，雷伊颱風死亡人數已攀升到208人，至少239人受傷、52人下落不明。

施亞高島（Siargao）位於菲律賓南部民答那峨地區北蘇瑞高省（Surigao del Norte），是這次雷伊颱風侵襲菲國最早的著陸點。

16日颱風肆虐後，施亞高島斷水、斷電，對外通訊幾乎完全中斷，成千上萬住家倒塌或屋頂被掀翻的居民迫切需要避難所、食物和藥品。

超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。施亞高島（Siargao）一處社區四處只見斷垣殘壁。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日

施亞高島非營利組織Espoir小學（Espoir School of Life）負責人拉巴卡（Jerlyn Rabaca）今天透過有限的網路通訊向外求援。

她告訴中央社記者，颱風16日上午11時左右來襲時，社區屋頂全部坍塌，幾乎9成社區居民都疏散到學校；下午1時左右，學校新建築的屋頂也倒了。

拉巴卡說：「人們從一間屋子逃到另一間屋子，最後只能跑到廁所避難，但廁所玻璃也被吹破，超過15人受傷。」

她表示：「我們一名學生的祖父在學校喪生。他把很多人從家中救出來，又讓人們先進到教室裡，救了很多人的命。」

拉巴卡說，雖然通訊中斷，幸運的是，她獲准進入施亞高島機場使用有限的網路通訊，但「我不知道我能否再次連上網」。

她表示，當地社區104個家庭和鄰近社區35個家庭的房子都被大雨沖毀。3天來，學校老師忙著急救處理傷者，並提供食物給村民。

拉巴卡說：「我們努力運用我們擁有的一切資源。但我們的食物和飲水供應吃緊，社區居民沒地方住，沒有發燒、高血壓、咳嗽藥物，也急需拖鞋、蚊帳、嬰兒及長者奶粉、屋頂建材和蓆子。」

她表示，由於雨季將持續到明年2月，當務之急是蓋好臨時屋頂。「我們需要電鋸砍椰子樹來蓋臨時屋頂。」

超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。位於施亞高島（Siargao）的Espoir小學師生和社區居民颱風來襲時倉皇逃生，仍有一人喪生，10多人受傷。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日

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菲律賓家扶中心捐助Espoir小學和貧困社區的供水站9日剛完工啟用，當地就遭遇強颱肆虐。菲律賓家扶中心代表張凱莉說，他們正緊急採買蚊帳、照明燈、即食食品等物資，確認赴施亞高島航班復航後，將盡快將物資寄達當地，協助村民度過難關。

針對菲國中部維薩亞斯群島（Visayas）和南部民答那峨地區遭雷伊颱風重創，菲律賓台商總會也將提撥會內急難救助基金100萬披索（約新台幣56萬元），並發動募款，以協助當地災民。（編輯：林憬屏）1101220

超級颱風雷伊橫掃菲律賓中部和南部，釀慘重災情。位於施亞高島（Siargao）的Espoir小學師生和社區居民有10多人受傷，一人不幸身亡。（Espoir小學提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 110年12月20日