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新加坡累計71人染Omicron 疑出現健身房感染群

2021/12/21 01:53
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（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡至今累計71人確定感染Omicron，包括65起境外移入，6起本土案例。另外，還有一家健身房疑似出現感染群，3名確診者都已完整接種疫苗。

新加坡衛生部昨天深夜發布新聞稿表示，發現一家健身房疑似出現Omicron群聚感染，其中2人初步驗出染上Omicron，另一人檢測結果尚未出爐。這3名確診者都已完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，僅出現輕症；當局正在追蹤個案接觸者。

衛生部指出，這3名個案年齡介於18至24歲，他們都是在出現發燒、喉嚨痛等症狀後，各自到診所就醫採檢，隨後確診。

衛生部進一步說明，這3起個案近期沒有旅遊史，疫調結果發現，他們於15日至17日期間曾造訪同一家健身房。與個案有密切接觸的健身房員工及顧客將被隔離；作為預防措施的一環，同期間曾到同一健身房的顧客也將接受一次PCR採檢。

截至目前為止，衛生部表示，新加坡已發現71起確定感染Omicron的案例，包括65起境外移入、6起本土案例。有鑒於Omicron的高傳染力且已蔓延至全球多國，預期在新加坡邊境及社區將發現更多案例，接種疫苗及追加劑至關重要。

此外，衛生部通報，新加坡20日新增195人確診COVID-19，其中包括45起Omicron案例，絕大多數是境外移入。星國累計27萬6105起確診病例；另新增2起死亡案例，累計815人病故。

截至19日為止，星國87%人口已完整接種，34%接種了追加劑。（編輯：張佑之）1101221

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