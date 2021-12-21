巴西前總統魯拉與政治宿敵可能搭檔參選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西前總統魯拉和他的政治宿敵、前聖保羅州長奧克明19日在州首府聖保羅市的一場晚宴上會面。奧克明被指為魯拉在2022年總統大選中可能的搭檔人選。

奧克明（Geraldo Alckmin）在巴西民主社會黨（PSDB）33年後，15日正式宣布退黨，可能加入民主社會黨（PSD）或巴西社會黨（PSB），他被指為工黨（PT）的魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在2022年逐鹿總統大位可能的副手人選。

19日的會面是魯拉和奧克明開始考慮可能彼此結盟並象徵他們之間盡釋前嫌的首次公開露面，約500名政黨領導人出席晚宴。

魯拉告訴巴西媒體，他還沒有確定成為總統候選人，因為他知道2023年將比他在2003年第一次擔任總統時糟糕得多，所以責任更大，不能和巴西人民開玩笑。

魯拉還說：「工黨將決定誰是候選人，我必須尊重奧克明，我還不知道他會加入哪個政黨，我們是否可以聯手，也是各自所屬的政黨說了算，所以要有耐心。」

奧克明則表示：「整個程序才剛開始，現在是多聽和多溝通，以及政黨團結的時候。再等等吧！」

巴西智庫Datafolha16日發布2022年總統選舉民意調查顯示，魯拉在首輪投票中以48%的投票意向領先，其次是自由黨（PL）現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）22%，以及我們可以黨（Podemos）的前法官和前司法部長莫羅（Sergio Moro）9%。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）評論家安薩賓（Thiago Anastácio）認為，奧克明離開巴西民社黨、與魯拉走近的動向非常聰明，且將影響巴西政壇。

安薩賓還強調奧克明對工黨的重要性，尤其是在聖保羅，因為魯拉和工黨一直在那裡遇到困難，工黨候選人擔任了四屆巴西總統，卻一次都沒拿下聖保羅州政府。

美國有線電視新聞網巴西頻道另一位評論家巴洛諾夫斯基（Ricardo Baronovsky）則認為，魯拉和奧克明可能聯手很奇怪，因為他們倆人在政治上一直扮演對立角色，在2006年第二輪總統選舉中對峙。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

巴洛諾夫斯基說：「有一些人曾說過，他們沒有看到兩名候選人（魯拉和奧克明）之間的意識形態差異，現在帷幕落下了，說明兩人之間的思路已經很接近。」

雖然如此，巴洛諾夫斯基質疑魯拉和奧克明的選民會接受這樣的結盟。他說：「他們倆人就像油水無法融合，這不僅是選舉期間誰會在政治理念上讓步的一個大問題，一旦當選，要如何治理國家？這兩位候選人一直水火不容，他們真的會團結嗎？」（編輯：韋樞）1101221