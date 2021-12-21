烏克蘭前總統涉叛國罪遭調查 被控助分離主義者

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭官員今天點名前總統波洛申科（Petro Poroshenko）是一宗叛國罪調查案的犯嫌。官員指控，他曾協助親俄羅斯的分離主義分子販售煤炭至首都基輔（Kiev）。

法新社報導，烏克蘭當局表示，他們懷疑56歲的波洛申科可能涉及數十項罪嫌，正在調查當中。

國家調查局表示，懷疑波洛申科「犯下叛國罪」，以及支持「恐怖組織」活動。所謂恐怖組織指的是分離主義分子。

國家調查局在聲明中說，波洛申科在2014至2015年擔任總統期間，曾協助分離主義者自行宣稱建國的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），把價值約15億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣，約5400萬美元）的煤炭賣到基輔。

若遭定罪，波洛申科將面臨最高15年刑期。

今年稍早，一名親克里姆林宮的烏克蘭議員和一名前能源部長，也被點名是這起案件的犯嫌。

波洛申科在2019年4月總統大選慘敗，輸給喜劇演員出身的政壇新手澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），澤倫斯基曾承諾會根絕貪腐，並調查前政府官員。

但俄媒「今日俄羅斯」（RT）報導，波洛申科領導的歐洲團結黨（European Solidarity）民調才剛超越澤倫斯基所屬的執政黨「人民公僕黨」（Servant of the People），就傳出波洛申科被調查；且波洛申科強烈反對俄國，以及分離主義者自行建立的共和國。

今日俄羅斯指出，烏克蘭另一名反對派領袖梅維楚克（Viktor Medvedchuk）因與克里米亞半島交易，被控叛國，今年稍早遭到逮捕。

正如波洛申科，梅維楚克遭起訴前，他所屬的親俄政黨「反對平台－為了生活黨」（Opposition Platform-For Life）民調也領先人民公僕黨。梅維楚克主張自己的案件顯然是出於政治動機。

烏克蘭自2014年起就一直在對抗東部頓內茨區和盧甘斯克區的親俄分離主義分子，戰事迄今已奪走逾1萬3000人的性命。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1101221