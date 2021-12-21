滯留印尼難民自殘陳情遭慘打 籲收容國加快安置

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印尼廖內省柏干峇魯市有4名阿富汗難民12月初拿針線縫嘴唇自殘，激烈抗議手段顯示，很多難民長期滯留，身心狀態幾乎崩潰。（難民提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 110年12月21日

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（中央社記者石秀娟雅加達21日專電）近10年無法工作、只能等待的日子，讓滯留印尼的國際難民苦不堪言，有人到聯合國難民署辦公室陳情慘遭印尼警衛踢打，有人身心崩潰，用自焚或拿針線縫嘴唇方式自殘。

近2000名滯留印尼的阿富汗難民13日遊行到美國、加拿大駐印尼大使館遞送陳情書。他們頂著炎日來回苦行10多公里，手持各項標語，希望難民收容國看到他們的心聲，增加收容在印尼的難民人數，讓他們結束10年如「地獄」般的生活。

阿富汗難民13日苦行到美國、加拿大駐印尼大使館陳情，來回10多公里，希望聯合國難民署加速安置。中央社記者石秀娟雅加達攝 110年12月21日

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）8月再度掌權，阿富汗陷入嚴重人道危機，再度出現大規模難民潮。雖然美、加、澳洲、英國或歐盟等國陸續宣布增加或考慮增加收容人數，滯留印尼的難民卻絲毫感受不到，近期有多人悲憤自殘。

阿富汗難民馬赫迪（Mahdi Alizada）接受中央社訪問時指出，有難民收容國宣布要大幅提高收容人數，「但是很不幸地，我們在印尼實際上沒有看到任何進展，希望這些收容國能多關注在印尼的難民，增加自印尼收容的人數」。

滯留印尼的難民半數來自阿富汗哈扎拉族（Hazaras），約8000人，分布在雅加達及周邊城市、南蘇拉威西省錫江（Makassar）、廖內群島省巴淡島（Batam）、北蘇門答臘省棉蘭（Medan）、廖內省柏干峇魯（Pekanbaru）等地。

塔利班掌權後這幾個月，印尼各地每天都有難民在聯合國難民署（UNHCR）、國際移民組織（IOM）駐各地辦公室外陳情，與執法人員常有衝突。

近年在印尼的難民已有14人自殺。馬赫迪說，在印尼的難民「身心脆弱、狀況很糟」，有人自焚，有人縫起嘴唇，大家知道自殘不能解決問題，但非常憂鬱，壓力很大，聯合國難民署、國際移民組織沒有給難民合理回覆，讓難民失去希望。

22歲的阿富汗難民11月30日在聯合國難民署棉蘭辦公室外將汽油灑在身上，點火自焚，雖然旁人隨即拿滅火器救他，他仍嚴重受傷，送醫治療。

這個月初，4名在柏干峇魯的阿富汗難民用針線縫起自己的嘴唇，絕食抗議。有難民錄下過程，他們強忍痛苦，邊咬牙邊刺穿嘴唇，目睹的難民哭得淒厲，令人不忍卒睹。事後經朋友們一再勸說，他們才拿掉縫在嘴唇的線。

在13日的遊行陳情時，難民舉著這些自殘畫面，盼外界理解難民長久陷於絕境。

難民羅斯漢（Mo Reza Roshan）說：「我們等10年了，已經等夠久了。」

拉赫瑪蒂（Narges Rahmati）說，每次難民上街抗議，聯合國難民署從未出面和難民溝通，「我們要求安置，我們希望有最基本的人權」。

今年10歲的羅威納（Roweena）說，在印尼已經7年，阿富汗不安全，她沒辦法回家，希望能盡快到第3國安置。在印尼的難民小朋友們都希望上學、有安全的生活、有未來，「聯合國難民署，如果你聽見我說話，請幫幫我們」。

今年9歲的夏利法（Nazanin Sharifi）主動向記者表示，有話要對聯合國難民署說：「聯合國難民署，請幫幫我們，我們需要你的幫忙。」

印尼有約8000名來自阿富汗的難民，多數人在印尼滯留長達10年，9歲的夏利法（持海報者）已經滯留6年。她說，難民需要聯合國難民署幫忙。攝於13日。中央社記者石秀娟雅加達攝 110年12月21日

印尼沒有簽署1951年的聯合國難民公約，不收容難民，不允許難民工作或就學，也沒有提供基本照顧。面對難民一波一波的抗議，負責在聯合國難民署各地辦公室維安的警衛也經常以暴力驅趕難民，讓難民連陳情都無門。

在12月10日國際人權日時，有難民在聯合國難民署雅加達辦公室外陳情，阿富汗難民梅赫朗（Mehran Haidari）幫忙翻譯，卻被一群大樓警衛拖進去打、被迫喝下不明液體。數小時後，難民在附近的清真寺發現他躺在地上，意識不清。

當時在現場目睹的阿富汗難民阿布鐸爾（Abdul Khaliq）11日對中央社指出，警衛叫梅赫朗不要拿手機錄影，「約10名警衛把梅赫朗拖進去，他們踢他、踩在他的身上，像是在踩地毯」，「我們看見他們把粉末裝進水中，灌他喝下」。

阿布鐸爾說，一個多小時後，難民問警衛梅赫朗在哪，警衛說他跑了。難民找不到他，後來才在附近的清真寺發現他痛苦躺在那，合力用毯子將他抬回聯合國難民署雅加達辦公室大樓外，他頭部和全身多處受傷，趕緊叫救護車將他送醫。

阿布鐸爾說，梅赫朗的遭遇讓所有難民感到「恐懼」，聯合國難民署應該支持難民、維護人權，「卻用這種恐怖的方式對待無辜難民，像是要殺了他」。

阿布鐸爾說，「我當時只能哭，不知道怎麼幫他，我將他抱在懷裡，心在淌血」。聯合國難民署沒有把難民當人看，難民在印尼沒有人權，「8000個哈扎拉族人被遺忘在印尼，希望世界能聽到我們的聲音，幫幫我們離開這個地獄」。

記者13日向聯合國難民署詢問，截至發稿前尚未取得回應。（編輯：馮昭）1101221

約2000名阿富汗難民13日到加拿大、美國駐印尼大使館遞送陳情書，呼籲收容國增加收容滯留印尼的難民。中央社記者石秀娟雅加達攝 110年12月21日

阿富汗難民13日在雅加達上街陳情，一名難民小朋友高舉標語，表達希望有未來、有安全生活環境。中央社記者石秀娟雅加達攝 110年12月21日

阿富汗難民梅赫朗10日陳情時，遭聯合國難民署雅加達辦公室警衛慘打後，被載到附近清真寺。難民幾個小時後才找到他，他全身多處受傷，意識不清。（難民提供）中央社記者石秀娟雅加達傳真 110年12月21日