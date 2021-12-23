馬來西亞洪災政府挨批反應慢 民眾暖心自救

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（中央社記者侯姿瑩新加坡23日專電）馬來西亞發生嚴重洪災，造成至少37人死亡。突來的洪水導致數以千計車輛被困在高速公路上，有民眾被困在路上長達6小時；不少災民等不到政府救援，民眾紛紛組團自救。

馬國連日來的暴雨導致上週末河水氾濫，主要道路中斷，數以萬計的民眾被迫逃離家園。馬新社今天報導，截至昨天，全國水災災區共有37人死亡、10人失蹤。

這場突如其來的洪水令許多人措手不及，「海峽時報」（The Straits Times）在馬來西亞的記者即是其中之一。她在報導中分享親身經驗表示，水災導致高速公路部分路段關閉，她跟5歲大的女兒在路上被困了6小時，直到18日凌晨。

當時，這名家住雪蘭莪州（Selangor）的記者正開車載著女兒，在這條連結吉隆坡及雪蘭莪州的高速公路上。數以千計的車輛都被困在路上，有些人決定丟下車子，往更高的路面走去，其他人選擇繼續待在車上。

到了18日凌晨3點多，她決定離開高速公路，驅車到14公里外的旅館避難，隔天順利回到家。

不過，並非每個人都這麼幸運。外電報導，雪蘭莪州是災情最嚴重的地區之一，首府莎阿南（Shah Alam）不少民眾受困家中多日，糧食物資短缺，當局緊急以船隻協助居民撤離。

馬來西亞當局在這次洪災中的緊急應變能力遭外界抨擊，包括政府各單位間缺乏協調、救災速度過慢等批評。

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不少災民等不到政府救援之際，許多民眾紛紛組團伸出援手，非政府組織、個別民眾走入災區協助疏散災民、準備免費餐點、募集物資及捐款等，社群媒體上可看到各樣來自民間的暖心善舉。

馬來西亞每年11月到來年2月的雨季中通常會遭逢洪水，但這次洪患是2014年以來，死亡人數最多的一次。有專家指出，此次洪災不能完全歸咎氣候，馬國當局未及時發出洪水警報才是禍首。（編輯：林憬屏）1101223